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Директор РНПЦ трансфузиологии: если идут обращения по поводу плазмы, стараемся связаться с родственниками и врачами

17 мая 2020 11:54
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Новости Беларуси. Итоги пятничной поездки Президента в Витебскую область и борьба с COVID-19 – актуальные темы в репортажах журналистов СТВ.

К эфиру готовится итоговая программа «Неделя».

Директор РНПЦ трансфузиологии: если идут обращения по поводу плазмы, стараемся связаться с родственниками и врачами-1

Юлия Огнева, СТВ:
В последнее время в интернете особенно много объявлений о том, что родственники ищут донора плазмы.

Директор РНПЦ трансфузиологии: если идут обращения по поводу плазмы, стараемся связаться с родственниками и врачами-4

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы не отказали никому. Если идут обращения к нам или мы видим такие размещения в социальных сетях, мы стараемся связаться с родственниками и, соответственно, связаться с врачами. И объяснить, поможет плазма или не поможет.

Полную версию интервью смотрите в программе «Неделя» 17 мая в 19:30 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Федор Карпенко # Юлия Огнева # Фотофакт

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