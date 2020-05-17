Директор РНПЦ трансфузиологии: если идут обращения по поводу плазмы, стараемся связаться с родственниками и врачами

Новости Беларуси. Итоги пятничной поездки Президента в Витебскую область и борьба с COVID-19 – актуальные темы в репортажах журналистов СТВ.
К эфиру готовится итоговая программа «Неделя».
Новости Беларуси. Итоги пятничной поездки Президента в Витебскую область и борьба с COVID-19 – актуальные темы в репортажах журналистов СТВ.
К эфиру готовится итоговая программа «Неделя».
Юлия Огнева, СТВ:
В последнее время в интернете особенно много объявлений о том, что родственники ищут донора плазмы.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы не отказали никому. Если идут обращения к нам или мы видим такие размещения в социальных сетях, мы стараемся связаться с родственниками и, соответственно, связаться с врачами. И объяснить, поможет плазма или не поможет.
Полную версию интервью смотрите в программе «Неделя» 17 мая в 19:30 на СТВ.