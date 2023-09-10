«Наши друзья есть везде». Валерий Ревенко о военно-политической обстановке вокруг Беларуси

На каком уровне сегодня наше взаимоотношение с НАТО, что происходит на границе с Украиной и почему поляки так себя ведут? О современной военно-политической обстановке мы поговорили с начальником Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерием Ревенко.

«Мы стремились к налаживанию диалога, но в ответ ничего не получали». Об отношениях с Украиной





Ольга Коршун, СТВ:

Давайте начнем с Украины. Это такая тема, которая не сходит с повестки. И мы понимаем почему. У Беларуси и Украины общая и достаточно продолжительная граница. И периодически мы наблюдаем там эскалацию. Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Действительно, у нас существует на сегодня определенные проблемные вопросы во взаимоотношениях с Украиной. Изначально мы жили в дружбе, в мире, но потом потихонечку начали происходить определенные проблемы. Прежде всего, внутри самой Украины, которая связана с вопросом политики, ориентации. И потихонечку Украина начала переходить из государства дружественного в государстве нейтральное. Затем из государства нейтрального Украина, наверное, уже стремительно, перешла в государство, скажем так, недружественное для Республики Беларусь. Как мы этому ни препятствовали, как мы ни стремились наладить взаимоотношения, дружбу, но у нас ничего не получалось. Мы натыкались на стену. Я не говорю о народе. У нас не было с ними недопонимания.

Ольга Коршун:

То есть власть и народ Украинский – это не одно и тоже? Валерий Ревенко:

К сожалению, да. С точки зрения политики мы получали иные сигналы, иные ответы на наши запросы. Мы стремились к налаживанию диалога, но в ответ ничего не получали. Мы видим, как неадекватно реагируют те подразделения, которые охраняют государственную границу. К сожалению, это непрофессиональные пограничники. К сожалению, это войска территориальной обороны, иные военизированные подразделения, которые, мягко говоря, не понимают, что такое государственная граница, и просто провокационно себя ведут. Что нам делать? Нам, конечно, необходимо обеспечить безопасность нашего государства. Поэтому у нас граница укрепляется. Поэтому мы и подразделения Вооруженных Сил высылаем на границу. Мы стараемся выдержанно действовать в отношении нарушения беспилотными летательными аппаратами воздушного пространства. Мы понимаем стратегию. Стратегия – это нам необходимо нормальное взаимопонимание, дружеские отношения с Украиной. «Мы приглашаем на свои учения представителей Республики Польша, приглашали и приглашаем» Ольга Коршун:

Сложная обстановка не только на южных рубежах, но мы сейчас наблюдаем определенную эскалацию и на западных. Как себя ведет Польша? Милитаризует границу, создает новые бригады. Но нас это не то что волнует, но, естественно, напрягает. Как вы оцените то, что сейчас происходит на западных границах? Почему Польша это делает? И к чему в итоге это может привести?

Валерий Ревенко:

На сегодня объявлено о том, что Вооруженные силы Республики Польша в скором времени достигнут уровня 300 тысяч. Хотя в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, они подписали, что ограничение составляет 234 тысячи. Они сознательно это будут нарушать. Реакция будет, наверное, мы настороженно к этому относятся. Любая армия, конечно, заинтересована в модернизации, но Польша поставляет именно вооружение наступательное. И она, мягко говоря, нас не информирует о том, какие типы вооружений, в каком количестве она поставляет. Есть международные договоры. Проходит у них много учений. Это нормальное состояние для вооруженных сил, но с другой стороны, в этой деятельности необходимо быть очень аккуратными и особенно транспарентными. На сегодня, к сожалению, у нас отсутствует взаимопонимание, отсутствует вот этот взаимный контроль. Мы приглашаем на свои учения представителей Республики Польша, приглашали и приглашаем.

Ольга Коршун:

А они нас? Валерий Ревенко:

Они нас, к сожалению, нет. Они приостановили действия ДОВСЕ в отношении Республики Беларусь, то есть прекратили, по сути, дело все свои обязательства в нашем отношении. А впереди выборы. Это же их, по сути, дело предвыборной платформы. Ольга Коршун:

Главный аргумент – белорусский фактор. Валерий Ревенко:

Главный аргумент, да. Они не смогут от этого отказаться. И вот почему происходит и отказы от наблюдения, и отказы от диалога. От всего того положительного и позитивного, что предлагает Республика Беларусь. Крайний пример – это приглашение на учение «Боевое братство», город Брест. Мы действительно оповестили польскую сторону, что мы приглашаем их. Ответ последовал отрицательный. Он, в принципе, ожидаемый, этот ответ, потому что такая общая политика. Будем ждать выборов, ждать 15 октября. Надеюсь, и очень сильно надеюсь, что что-то изменится. «Мы не собираемся наращивать Вооруженные силы»

Ольга Коршун:

Минск и Москва уже сейчас предприняли ряд шагов для того, чтобы укрепить безопасность и обороноспособность именно западного вот этого направления. А что будет дальше? Валерий Ревенко:

Мы, прежде всего, развиваем свои Вооруженные силы. Последние поставки – вертолеты Ми-35, комплексы зенитно-ракетные С-400, «Искандеры» знаменитые. Мы хотим, чтобы наши Вооруженные силы были современными. В то же время, если вы заметили и как замечают наши западные партнеры, увеличение количества Вооруженных Сил Республики Беларусь не происходит. У нас было 65 тысяч, так оно и осталось. О чем это свидетельствует? У нас нет агрессивных намерений. У нас нет построения наступательного потенциала. Мы просто качественно модернизируем свои Вооруженные силы. Мы используем опыт, который на сегодня присутствует в тех же боевых действиях на территории Украины. Что будет дальше? Мы будем сохранять нашу миролюбивую позицию. Мы не собираемся наращивать Вооруженные силы. Мы будем заниматься их качественным преобразованием.

Ольга Коршун:

Возвращаясь к сотрудничеству с западными странами, какое сейчас идет взаимодействие по линии Беларусь – НАТО, Союзное государство – НАТО? Валерий Ревенко:

К сожалению, официального взаимодействия нет. Ориентировочно где-то с ноября 2021 года НАТО в одностороннем порядке прекратила отношения с Республикой Беларусь. Де-факто у нас поддерживаются минимального уровня контакты, чтобы минимизировать определенные негативные явления, чтобы сохранить каналы для разговора, чтобы сохранить ту позицию, с которой мы можем взаимодействовать в будущем, когда у нас что-то стабилизируется, наладятся политические процессы, чтобы взаимодействовать в дальнейшем. «Миру был подан очень сильный сигнал». О визите министра обороны Китая в Беларусь Ольга Коршун:

Некоторое время назад Беларусь посещал министр обороны Китая. Этот визит вызвал в СМИ достаточно бурную реакцию. Мы восприняли, естественно, позитивно. На Западе в этом усматривали какие-то подводные течения. Что обсуждалось во время этого визита? И в целом какой сигнал вот такой визит дает миру?

Валерий Ревенко:

Действительно, миру был подан очень сильный сигнал. Вообще, визит генерал-полковника Ли Шанфу – был второй официальный визит после Российской Федерации. Извините, но это посыл. О том, что у нас совпадают взгляды на глобальную безопасность. У нас совпадают взгляды на региональную безопасность. У нас совпадают взгляды о необходимости выстраивания многополярного мира и конструктивных отношений для налаживания диалога. Визит генерал-полковника Ли Шанфу – это был старт. Была встреча с Президентом нашего государства. Она была очень знаковая. Президент нашего государства действительно поддержал необходимость ревизии наших отношений, высказал свои пожелания. В ближайшее время состоится официальный визит министра обороны Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, где уже будут конкретно четко обсуждены те вопросы, о которых мы сейчас договорились. То есть визит знаковый, визит стратегического уровня. У нас есть хорошие договоренности, а все остальное вы услышите впереди. Ольга Коршун:

Кроме России и Китая, это наши основные стратегические партнеры и партнерство с ними проверено и временем, и испытаниями, есть еще те государства, те страны, на которые мы можем рассчитывать? Действительно положиться в какой-то трудный момент? На кого Беларусь может рассчитывать на международной арене?