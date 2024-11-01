95 тыс. пенсионеров работают после выхода на заслуженный отдых: какие условия реализованы?
Возможность работать даже на пенсии: сегодня в государстве для этого созданы все условия. Существенный банк вакансий, который ежемесячно пополняется. А работодатели с удовольствием принимают тех, кто может поделиться и опытом. Только в Минской области 95 тысяч пенсионеров продолжают работать. Из них почти 150 человек старше 80 лет, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Материал Екатерины Ковальчук.
Только в поселке Чисть более 400 работающих пенсионеров. Приблизительный портрет – это женщина до 65 лет. В основном они продолжают свой трудовой путь на предыдущем месте работы. Реализуют себя и учат молодежь.
Павел Филистович, председатель Чистинского сельского исполнительного комитета:
Им нужна вот эта вот жизнь, движение, чтобы они могли показать себя и чувствовать себя востребованными. Конечно же, ни для кого не секрет, что и прибавка к пенсии, особенно в свете нового законодательства, – это тоже неоспоримая часть мотивации именно к работе пенсионера после выхода на заслуженный отдых.
В районе свыше 40 тысяч граждан, которые вышли на заслуженный отдых. 25 % из них продолжают трудиться. Сегодня в Молодечненском районе 1 800 вакансий. Работу для души может найти каждый, в том числе пенсионер. Главное желание.
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