95 тыс. пенсионеров работают после выхода на заслуженный отдых: какие условия реализованы?

Возможность работать даже на пенсии: сегодня в государстве для этого созданы все условия. Существенный банк вакансий, который ежемесячно пополняется. А работодатели с удовольствием принимают тех, кто может поделиться и опытом. Только в Минской области 95 тысяч пенсионеров продолжают работать. Из них почти 150 человек старше 80 лет, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Материал Екатерины Ковальчук.

Только в поселке Чисть более 400 работающих пенсионеров. Приблизительный портрет – это женщина до 65 лет. В основном они продолжают свой трудовой путь на предыдущем месте работы. Реализуют себя и учат молодежь.

Павел Филистович, председатель Чистинского сельского исполнительного комитета:

Им нужна вот эта вот жизнь, движение, чтобы они могли показать себя и чувствовать себя востребованными. Конечно же, ни для кого не секрет, что и прибавка к пенсии, особенно в свете нового законодательства, – это тоже неоспоримая часть мотивации именно к работе пенсионера после выхода на заслуженный отдых.