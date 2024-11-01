В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи

Высокие стандарты работы и исключительное качество продукции – это суть столичного Завода автомобильных прицепов и кузовов. Несмотря на компактное расположение, предприятие способно поразить объемами выпускаемой продукции, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Производственный цех разделен на два участка – предмонтажа и сборки.

Денис Бакунович, начальник производства Завода автомобильных прицепов и кузовов: Мы покупаем только основные материалы, мы не покупаем готовые решения, потому что у нас заказчик каждый со своим видением в его проектах, поэтому мы подстраиваемся под конкретного заказчика. На этом участке у нас расположено отделение мебели, производится, грубо говоря, на двух станках. По сути дела, у нас два формата раскроечных станков и два станка кромкооблицовочных. После обрабатывающего центра мебель попадает на участок сборки.

Такая четко выстроенная система производства позволяет не только эффективно организовать процесс, но и гарантирует результат на каждом этапе.

Элла Маркевич, корреспондент:

В начале 90-х предприятие стартовало с производства туристических прицепов. Сегодня же ассортимент насчитывает более 200 моделей кузовов и прицепов, что демонстрирует значительный рост и высокий уровень продукции.

Линейка продукции производства универсальна. Она востребована практически во всех отраслях экономики нашей страны. Это машины скорой помощи и передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые обеспечивают доступ к медицинским услугам для жителей даже самых отдаленных деревень. Кроме того, на заводе создаются фургоны для выездной торговли, которые доставляют продукты питания буквально во все уголки Беларуси.