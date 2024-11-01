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В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи

01 ноября 2024 14:38
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Высокие стандарты работы и исключительное качество продукции – это суть столичного Завода автомобильных прицепов и кузовов. Несмотря на компактное расположение, предприятие способно поразить объемами выпускаемой продукции, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Производственный цех разделен на два участка – предмонтажа и сборки. 

В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи-2

Денис Бакунович, начальник производства Завода автомобильных прицепов и кузовов:
Мы покупаем только основные материалы, мы не покупаем готовые решения, потому что у нас заказчик каждый со своим видением в его проектах, поэтому мы подстраиваемся под конкретного заказчика. На этом участке у нас расположено отделение мебели, производится, грубо говоря, на двух станках. По сути дела, у нас два формата раскроечных станков и два станка кромкооблицовочных. После обрабатывающего центра мебель попадает на участок сборки.

В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи-4

Такая четко выстроенная система производства позволяет не только эффективно организовать процесс, но и гарантирует результат на каждом этапе.

В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи-6

Элла Маркевич, корреспондент:
В начале 90-х предприятие стартовало с производства туристических прицепов. Сегодня же ассортимент насчитывает более 200 моделей кузовов и прицепов, что демонстрирует значительный рост и высокий уровень продукции.

Линейка продукции производства универсальна. Она востребована практически во всех отраслях экономики нашей страны. Это машины скорой помощи и передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые обеспечивают доступ к медицинским услугам для жителей даже самых отдаленных деревень. Кроме того, на заводе создаются фургоны для выездной торговли, которые доставляют продукты питания буквально во все уголки Беларуси.

В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи-8

Одна из последних новинок, которая сейчас находится на стадии разработки, – уникальный компактный автомобиль для оказания медицинской помощи. Он станет первым в своем роде в Беларуси. В основе инновационного продукта лежит шасси российского автомобиля, к которому уже интегрируется приемное устройство и кресло-каталка от белорусских производителей. Первую модель представят уже скоро в Минске. Проект нацелен на расширение возможности оказания медицинской помощи и соответствует амбициозной задаче Министерства здравоохранения – перейти от традиционных форматов к более современным и эффективным решениям.

Подробности в видео.

# Завод # Элла Маркевич

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