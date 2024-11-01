В Беларуси разрабатывают уникальный компактный автомобиль для оказания медпомощи
Высокие стандарты работы и исключительное качество продукции – это суть столичного Завода автомобильных прицепов и кузовов. Несмотря на компактное расположение, предприятие способно поразить объемами выпускаемой продукции, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Производственный цех разделен на два участка – предмонтажа и сборки.
Денис Бакунович, начальник производства Завода автомобильных прицепов и кузовов:
Мы покупаем только основные материалы, мы не покупаем готовые решения, потому что у нас заказчик каждый со своим видением в его проектах, поэтому мы подстраиваемся под конкретного заказчика. На этом участке у нас расположено отделение мебели, производится, грубо говоря, на двух станках. По сути дела, у нас два формата раскроечных станков и два станка кромкооблицовочных. После обрабатывающего центра мебель попадает на участок сборки.
Такая четко выстроенная система производства позволяет не только эффективно организовать процесс, но и гарантирует результат на каждом этапе.
Элла Маркевич, корреспондент:
В начале 90-х предприятие стартовало с производства туристических прицепов. Сегодня же ассортимент насчитывает более 200 моделей кузовов и прицепов, что демонстрирует значительный рост и высокий уровень продукции.
Линейка продукции производства универсальна. Она востребована практически во всех отраслях экономики нашей страны. Это машины скорой помощи и передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые обеспечивают доступ к медицинским услугам для жителей даже самых отдаленных деревень. Кроме того, на заводе создаются фургоны для выездной торговли, которые доставляют продукты питания буквально во все уголки Беларуси.
Одна из последних новинок, которая сейчас находится на стадии разработки, – уникальный компактный автомобиль для оказания медицинской помощи. Он станет первым в своем роде в Беларуси. В основе инновационного продукта лежит шасси российского автомобиля, к которому уже интегрируется приемное устройство и кресло-каталка от белорусских производителей. Первую модель представят уже скоро в Минске. Проект нацелен на расширение возможности оказания медицинской помощи и соответствует амбициозной задаче Министерства здравоохранения – перейти от традиционных форматов к более современным и эффективным решениям.
Подробности в видео.