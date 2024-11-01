Депутат Мингорсовета: «Как только рынки европейских стран откроются, мы возобновим туда поставку»

О развитии промышленных производств, наращивании экспорта, кадровой политике. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Санкции – это война конкуренции. За этим давлением находятся крупные мировые игроки. Насколько высок потенциал наших предприятий, чтобы вновь вернуться на мировой рынок? Я не исключаю, например, такой возможности.