Депутат Мингорсовета: «Как только рынки европейских стран откроются, мы возобновим туда поставку»

О развитии промышленных производств, наращивании экспорта, кадровой политике. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Санкции – это война конкуренции. За этим давлением находятся крупные мировые игроки. Насколько высок потенциал наших предприятий, чтобы вновь вернуться на мировой рынок? Я не исключаю, например, такой возможности.
Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы абсолютно этого не исключаем. Более того, мы к этому полностью готовы. Мы ни на минутку не остановились в своем развитии. То, что я говорил про требования наших европейских потребителей во время поставок на их рынки, мы для себя их ни капельки не снизили. Российский рынок ничуть не менее чувствителен и требователен к качеству продукции, потому что продукты европейского производства, американского, которые ушли с российского рынка, люди помнят их качество, и мы всегда подтягивались к этому качеству. Я вам скажу честно и открыто, что как только рынки европейских стран откроются, мы возобновим туда поставку. Они хотят нас видеть.
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