Сотрудники железнодорожной станции Молодечно приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё»

Трудовому десанту из 20 человек определили делянку и культуры. Березы и ели высадили на площади двух и четырех гектаров. В будущем это будет смешанный лес, который отличается устойчивостью к воздействиям среды и особой продуктивностью. А еще разнообразием животных и растений.

Юлия Поплевко, заместитель начальника станции железнодорожной Молодечно по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам: Мы очень рады принять участие в этой акции, которая проходит по всей нашей стране. Мы думаем, что своим старанием и усердием сделаем краше нашу страну, зеленее. Это будет благоприятствовать чистому воздуху в нашей стране, хорошему настроению.

Анастасия Козловская, помощник лесничего Городокского лесничества:

Приезжают организации с большим количеством человек, активно помогают. Большую часть посадок, например, этого сезона мы посадили именно за счет акции. На данный момент мы посадили пять и шесть гектаров. В зависимости от типа леса мы выбираем участки. Также у нас есть участки, запроектированные под сосну с березой.

Только в Молодечно в акции «Дай лесу новае жыццё» уже приняли участие работники департамента охраны Министерства чрезвычайной ситуации и политехнический колледж. Присоединиться может любой желающий, записаться в ряды добровольцев можно в лесхозах. Продлится акция до 12 ноября.