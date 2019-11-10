9 уровней и на 800 машиномест. В комплексе «Минск Мир» открыли самый большой в Беларуси паркинг

Новости Беларуси. Еще один очень нужный для жителей мегаполиса объект накануне 7 ноября появился в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Инициативу Президента Беларуси о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для удобной жизни людей, поддержал известный белорусский застройщик. В комплексе «Минск Мир», у границ почти завершенного квартала «Эмиратс», к празднику открыт новый, крупнейший в стране паркинг.

Сколько времени вы ежедневно тратите на поиск парковочного места во дворе? А чтобы зимним утром очистить свое авто от снега?

Типичные проблемы жителя мегаполиса Олегу Юхо отныне чужды – он одним из первых арендовал место на крытом паркинге в комплексе «Минск Мир». Уже успел оценить все преимущества: как минимум, близко к дому.

Олег Юхо, автолюбитель:

Цена неплохая – около 50 рублей в месяц, и в эти деньги входит оплата технического обслуживания и коммунальные платежи. Увидели объявление, обратились, и сегодня нас пригласили на торжественное открытие.

Рассчитанный на 800 машиномест, с круглосуточным видеонаблюдением и расположившийся на 9 уровнях (в целях экономии дефицитного городского пространства) – таких огромных паркингов в Беларуси еще не строили.

Юрий Ребковец, первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Минска:

Паркинг в 9 этажей – в республике такого нет, в Минске тоже. Это первый в стране, можно сказать, такой объект. Dana очень постаралась, построив это здание примерно в течение года. Для жителей улиц Братской и Германовской паркинг снимет все вопросы по парковке автомобилей во дворах, а мы знаем, насколько эта проблема актуальна в целом для Минска. Хотя жителей еще немного в данном квартале, он усиленно заселяется. Практически ежемесячно здесь сдается по одному дому, и жители уже активно заезжают.

Появился этот уникальный паркинг как нельзя кстати, ведь многофункциональный комплекс «Минск Мир» на месте старого аэропорта растет ударными темпами.

Работы ведутся в 10 кварталах, а приобрести квартиры и коммерческую недвижимость можно уже в 7 из них. Например, в квартале «Эмиратс» каждый день справляют новоселья, и теперь у жителей нет проблем с тем, куда пристроить свои автомобили.

Павел Овчаров, директор ИООО «Дана Астра»:

На «Минск Мире» будет достаточно машиномест. Все места рассчитаны исходя из потребностей жителей. Практически в каждой семье есть одна, а то и две машины. Все наше жилье мы стараемся строить в соответствии с современными требованиями, соблюдая все новейшие подходы и стандарты.

У нас работают лучшие архитекторы, которых мы привлекаем для реализации проекта «Минск Мир». Он не зря назван экспериментальным – здесь будут воплощены самые лучшие идеи как проектировщиков, так и строителей. И это действительно одна из тех изюминок, которую мы воплотили в жизнь.