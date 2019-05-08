«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждой семьи 9 Мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей 9 Мая примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких.

По всей стране идут последние приготовления к празднику. В фотостудиях небывалый наплыв желающих распечатать портрет родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кто-то приносит целый семейный альбом, а кто-то – маленький пожелтевший, но чудом сохранившийся военный снимок.

Екатерина Стрельцова, администратор интернет-центра:

Человек может прийти абсолютно с любой фотографией – маленькой, большой... Даже не важно, в каком она состоянии. Мы можем сделать транспарант. К 9 Мая в Бресте обновили один из филиалов почты. Каждый может отправить праздничный месседж родным и близким. Но почтальоны признаются: в эти дни у них миссия куда более ответственная – обеспечить связь поколений. 9 мая они, конечно, примут участие в масштабной патриотической акции «Беларусь помнит».

Ирина Кондратюк, заместитель директора Брестского филиала Белпочты:

Наш коллектив с великим удовольствием поддержал эту акцию, потому что она трогательная. Если говорить о моей семье, мой дедушка – на портрете. К сожалению, мы с ним не знакомы. Он был связистом и буквально в первые годы войны погиб. Погиб за связь с партизанским отрядом. Его расстреляли на глазах у семьи, у молодой жены, которая была беременна первым ребенком.

Почтальоны не просто подготовили портреты. Некоторым пришлось провести настоящее расследование. Так, чтобы узнать фронтовую историю деда – ефрейтора Александра Плаксина, Екатерина изучила сотни страниц архивных документов. «Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

К масштабной акции присоединятся и все поколения семьи Бабенко из Витебска. Их прадед командовал ротой химзащиты, был ранен.

Воевал на Курской дуге, форсировал Вислу и Днепр, гордился, что лично жал руку маршалу Рокоссовскому. Разминировал Кенингсберг и, конечно, встречал победный 1945-й.

Надежда Бабенко, жительница Витебска:

Когда война закончилась, солдаты обнимали землю, прямо ели землю, настолько было радостно, что закончилась война. Минчан Лебедевых называют «детьми войны». Александр Иванович и спустя десятки лет помнит, как они с отцом на барже вывозили из Москвы мирных жителей. В счастливое детство Галины Дмитриевны война ворвалась, когда ей едва исполнилось три года. И вместо воспоминаний о беззаботных играх в классики у маленькой девочки остались шокирующие кадры войны.

Галина Лебедева, ветеран труда:

Конечно, страх был большой. Женщины с перепугу копали землю руками, прятали свои документы. Боялись, что немцы могут заметить и могут расстрелять.

Для будущих поколений Лебедевы составили родословную, где рассказали потомкам о каждом ратном подвиге своих предков. В память о героях, которые освобождали мир от фашизма, они с портретами дедов обязательно в День Победы присоединятся к шествию «Беларусь помнит». Галина Лебедева:

Радость. Участвуем в этой акции для того, чтобы на земле всегда царил мир. Презентация акции «Беларусь помнит» также прошла в России и Китае. К масштабному проекту присоединились и в Лондоне. #Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков