Беларусьпомнит: белорусы участвуют в челлендже, размещая фотографии своих родственников-фронтовиков

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социальных сетях стартовал интернет-челлендж.
Необходимо разместить фотографию близкого человека – ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом #Беларусьпомнит.
Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центра информационных и социальных технологиий ЦК ОО «БРСМ»:
Челлендж наш стартовал около трех недель назад, и за это время уже более 2300 публикаций было сделано в социальных сетях Instagram и «Вконтакте». Можно сказать, что достаточно популярный челлендж. Надеемся, что ребята подключатся еще больше, и все вокруг узнают о героях войны.
«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ