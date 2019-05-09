1418 дней и ночей войны. Беларусь отмечает День Великой Победы

Новости Беларуси. Годовщину Великой Победы отмечают сегодня белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Она коснулась каждой белорусской семьи. И спустя долгие десятилетия по-прежнему болью откликается в сердцах. В самой жестокой и разрушительной войне XX века погиб каждый третий житель нашей страны. За время оккупации уничтожено больше 200 городов и почти 10 тысяч деревень.

Беларусь помнит и чтит подвиг Освободителей. Слова особой признательности и благодарности – ветеранам.

«Когда война закончилась, солдаты обнимали землю». О героях Великой Отечественной и памяти народа – репортаж СТВ