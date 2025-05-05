9 Мая сотрудники силовых ведомств и медики будут работать в усиленном режиме

Для Беларуси вопрос обеспечения безопасности граждан и всех, кто находится на территории нашего государства, приоритетный. Особенно в период проведения масштабных мероприятий. Уже 9 Мая они развернутся во всех уголках страны по случаю празднования юбилея Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это «горячий» период для правоохранителей и сотрудников экстренных служб. В период длинных выходных милиция, спасатели и медики будут работать в усиленном режиме. Движение транспорта ограничат. При этом предусмотрят объездные маршруты. В местах массовых гуляний установят пункты пропуска. Люди смогут пройти только после личного досмотра. При этом позаботятся и о комфорте отдыхающих.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси: Мы планируем организовать отдельные пункты пропуска для особой категории. Это ветераны Великой Отечественной войны, люди с инвалидностью, граждане с малолетними детьми. О том, что запрещено проносить на массовые мероприятия, будет размещена информация на сайте Министерства внутренних дел, а также возле каждого пункта пропуска на соответствующих стендах.

Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах страны. Все значимые объекты заранее будут проверены на предмет пожарной безопасности. На шести площадках для запуска фейерверка запланировано дежурство служб МЧС.

Игорь Гулякевич, заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Всего на дежурстве будут находиться порядка 3,5 тысячи спасателей и 1,3 тысячи единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий будет задействовано около 800 работников МЧС, а также 150 единиц пожарной аварийно-спасательной техники.

Медики в День Победы работают в режиме повышенной готовности. В столице на круглосуточное дежурство заступят 40 бригад скорой медицинской помощи. Для ветеранов будет организовано медицинское сопровождение к местам проведения праздничных мероприятий.