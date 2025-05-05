Марков: Оруэлла надо прочитать, чтобы убедиться, что описывается далеко не Советский Союз

Марат Марков, министр информации Республики Беларусь:

Времени всегда должно хватать на это. По крайней мере, когда получается, читаю. И дома книг все больше, не буду скрывать, иногда приобретаю. Но тут в зависимости от того, в какой обстановке ты читаешь. Когда у тебя есть возможность почитать где-то на выезде, это происходит, как правило, на планшете. Но когда есть возможность при свете дня почитать, взять в руки нормальную книгу, обычную книгу, как говорится, потому что это с детства, и в детстве, как мы любим говорить, читали взахлеб. Это на самом деле не пустые слова, а так оно и было. Больше это была литература, связанная с войной. Очень много книг было прочитано о войне. Это был Ремарк практически весь, наверное, которого я нашел на тот момент в библиотеке. Я не раз говорил, что моя любимая книга в детстве была «Книга будущих командиров» Митяева, я скажу, что она не только для детей, потому что здесь описываются тактические приемы различных исторических сражений. Это интересно. Сейчас появилось же много модных таких авторов. Того же Оруэлла надо было прочитать хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что описывается на самом деле далеко не Советский Союз, как нас пытались убедить.