Митинг-реквием в рамках международного форума «Свет Великой Победы» прошёл в БГУ
Их призванием было нести свет знаний, но вместо указок и книг война заставила взять в руки автоматы и встать на защиту своего Отечества. Сегодня благодарные потомки отдают дань уважения педагогам и студентам, которые сражались за наше мирное настоящее.
Память сотрудников и учащихся БГУ, так и не вернувшихся с войны, 5 мая почтили студенты Беларуси и России. Митинг-реквием прошел в рамках международного форума «Свет Великой Победы», который собрал в БГУ юношей и девушек Союзного государства.
На фронт ушла примерно треть работников и учащихся Белгосуниверситета. Все они внесли свой вклад, приближая победный май. Сегодня, когда историю то и дело пытаются переписать, уже мы должны встать на защиту – защиту памяти и фактов о наших победителях, и передать их подрастающему поколению. Эти знания – мощное оружие, которым должна владеть молодежь в эпоху глобальной информационной войны. Ведь основной удар приходится именно на них.
Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы должны сделать все, чтобы наш народ, сколько бы времени ни прошло, никогда больше не переживал ужасы войны. И никогда больше война не ступала на нашу благословенную землю. Поэтому задачи работы с молодежью, чтобы обеспечить связь поколений, чтобы они сохранили память о подвиге белорусского народа и передали это последующим поколениям. Память о тех годах должна жить в веках.
Андрей Король, ректор БГУ:
Безусловно, это знаковое мероприятие. Поскольку оно, прежде всего, посвящено предстоящему великому празднику, Великой Победе и юбилейной дате, 80-летию. В марафоне «Свет Великой Победы», который уже много лет проводится в нашем университете, принимают участие в этом году студенты 10 российских университетов и 12 белорусских.
В первый день форума прошла диалоговая площадка в формате открытого микрофона. На все вопросы студентов ответил заместитель премьер-министра Владимир Караник. Впереди у ребят насыщенная программа: военно-патриотические соревнования, диалоговые площадки, лекции.