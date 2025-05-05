Митинг-реквием в рамках международного форума «Свет Великой Победы» прошёл в БГУ

Их призванием было нести свет знаний, но вместо указок и книг война заставила взять в руки автоматы и встать на защиту своего Отечества. Сегодня благодарные потомки отдают дань уважения педагогам и студентам, которые сражались за наше мирное настоящее.

Память сотрудников и учащихся БГУ, так и не вернувшихся с войны, 5 мая почтили студенты Беларуси и России. Митинг-реквием прошел в рамках международного форума «Свет Великой Победы», который собрал в БГУ юношей и девушек Союзного государства.