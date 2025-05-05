Пока в Беларуси воздают дань уважения предкам, избавившим мир от коричневой чумы, в соседних европейских странах и спустя 80 лет используют бесчеловечные нацистские методы. Ярче всего это проявляется в отношении к беженцам. Неподалеку от латвийских рубежей наши пограничники обнаружили искалеченную беременную девушку. Латвийские силовики выбросили ее на нашу территорию и оставили умирать, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранка была без сознания. Документов и телефона при ней не было. Военнослужащие оказали ей первую помощь и оперативно вызвали скорую. Уже после обследования в браславской больнице выяснилось, что у девушки двустороннее воспаление легких и тяжелый сепсис. Она на 28-й неделе беременности. Иностранке оказывают необходимую помощь и пытаются установить гражданство. Отметим, миграционная политика Польши, Литвы и Латвии противоречит всем нормам международного права. С 2021 года силовики псевдодемократических стран покалечили сотни беженцев, которые были вынуждены покинуть Родину и искать убежища в Евросоюзе. Жизни 68 иностранцев оборвались на границе.