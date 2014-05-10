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10 мая в Минске стартовал форум уличных театров: от лекций по театру до мастер-классов по жонглированию и пластике

10 мая 2014 17:06
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Новости Беларуси. От лекций по театру до мастер-классов по жонглированию и пластике. 10 мая в Минске стартовал форум уличных театров. Начинание с успехом прошло в 2013 году, поэтому решили не останавливаться на достигнутом.

Зрителей ждут в Верхнем городе, где действуют сразу несколько сценических площадок. Минчан и гостей столицы собираются удивлять двумя десятками спектаклей театров из Польши, России, Словении, Украины и, конечно же, Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Белова, художественный руководитель «Шестое чувство» (Могилев):
Праздник помогает украсить нашу жизнь. Я считаю, что надо такие шоу проводит каждый год.

Рэйнис Дженсонс, турист (Латвия):
Я думаю, что атмосфера здесь отличная, как и сегодняшняя погода. Очень много людей, которые приехали специально на хоккей.

Джозеф Жулко и Мирослав Мартинек, туристы (Словакия):
Дружные люди. Хотят фотографироваться с нами. Суператмосфера. Очень нам нравится. У вас лучше, чем в прошлом году в Финляндии.

Эрвинс Лиепиныш, турист (Латвия):        
Очень красиво и впечатляюще.

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт # Ольга Бельмач

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