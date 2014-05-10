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Как стать волонтером или попасть в стройотряд? Интервью с Юрием Чечукевичем, первым секретаре Минского городского комитета БРСМ

10 мая 2014 17:24
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Новости Беларуси. Минск готовился к Чемпионату мира по хоккею особенно тщательно. На это ушел не один месяц и даже не один год. И вот старт мировому первенству дан. В столице тысячи иностранных гостей, билетов на матчи практически не осталось. Сотни людей делают этот праздник ярким и запоминающимся.

Не безучастной осталась и молодежь. Именно о ней сегодня и пойдет речь. В гостях программы «Большой город» на СТВ Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», депутат Мингорсовета.

К Чемпионату мира по хоккею в Минске подготовили волонтеров. Столичный  метрополитен, аэропорт - где еще можно встретить молодежь, которая помогает сориентироваться приезжим в Минск гостям? Как долго ребята готовились к этой работе? И какими были требования к ним?

А еще существуют стройотряды. Где и на каких условиях можно подзаработать летом?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Большой город» на СТВ.

 

# общество # Стройотряды в Беларуси # Юрий Чечукевич

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