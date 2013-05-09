День Победы праздновали во всем мире

Новости мира. По понятным причинам, наиболее широко и ярко отметили нынешнюю памятную дату в странах, заплативших самую большую цену за мир во всем мире. Настроение гордости и праздника, со слезами на глазах, такое же, как у белорусов, было и у участников торжеств в Москве, других городах России, в Киеве. Возложения венков первыми лицами государств прошли в Казахстане и Азербайджане.

А вот мэрия Кишенева, напротив, решила праздновать не день общей Победы, а день Европы. Кстати, в отличие от западно-европейских столиц.

Почтили память советских воинов-освободителей церемониями в Париже, Вене, Брюсселе. Почести солдатам, победившим фашизм, Отдали и в Германии. Все эти дни было многолюдно в Берлинском музее истории войны. Его сотрудники считали и считают своим долгом предостерегать Европу от коричневой чумы, особенно опасной из-за политиков, пытающихся переписать страшную историю прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йорг Морре, директор исторического музея «Берлин-Карлсхорст»:

Для молодых немцев, для которых те события не часть личного опыта, важно знать, что тогда произошло.

Посетитель музея:

Мы, не знавшие войны, обязаны не допустить ее впредь. Для этого надо знать историю».