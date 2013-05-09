9 Мая в Витебске. В партизанской палатке в центре города ветеранов угощали солдатской кашей и фронтовыми 100 г

Новости Беларуси. В Витебске прямо на площади Победы разбили партизанскую палатку. Фронтовые 100 грамм и солдатская каша. Такими угощениями здесь встречали ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто ковал Великую Победу, вместе вспоминали военную и послевоенную молодость. А юные витебчане искренне благодарили ветеранов за мир на нашей земле.

Михаил Смоликов:

Для меня День Победы – великий праздник. Когда-то же здесь воевали и погибали люди, а сейчас мы под синим небом, под солнцем. Мы живем, работаем, трудимся, учимся. Это великий день. Спасибо большое ветеранам.

Лев Егоров, ветеран Великой Отечественной войны:

Это общая наша жизнь, это счастье, это наше благополучие. И мы никогда не должны забывать тех, кто нам это подарил.