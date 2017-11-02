9-летний мальчик, который чуть не утонул в Свислочи, 2 ноября начал дышать самостоятельно

Новости Беларуси. Состояние ребенка, который 28 октября едва не погиб в Свислочи, улучшается. 2 ноября 9-летний Антон стал дышать самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Врачи отключили аппарат искусственной вентиляции легких.

Несмотря на положительную динамику, состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Так как школьник все еще находится в отделении интенсивной терапии, медики пока не берутся делать прогнозов.