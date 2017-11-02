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9-летний мальчик, который чуть не утонул в Свислочи, 2 ноября начал дышать самостоятельно

02 ноября 2017 18:52
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Новости Беларуси. Состояние ребенка, который 28 октября едва не погиб в Свислочи, улучшается. 2 ноября 9-летний Антон стал дышать самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Врачи отключили аппарат искусственной вентиляции легких.

Несмотря на положительную динамику, состояние мальчика по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное. Так как школьник все еще находится в отделении интенсивной терапии, медики пока не берутся делать прогнозов.

9-летний мальчик, который чуть не утонул в Свислочи, 2 ноября начал дышать самостоятельно-1

Сергей Репецкий, врач анестезиолог-реаниматолог 2 городской детской клинической больницы:
Сегодня нам удалось экстубировать (отключить от аппарата искусственной вентиляции легких) ребенка. Потихонечку уходим от медикаментозной седации. Он доступен к контакту, узнал маму и немного сотрудничает с медперсоналом.

Врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи: Возможно, положительно скажется то, что вода холодная

Напоминаем, трагедия произошла на набережной Свислочи, в районе Комсомольского озера. Девятилетний Антон поскользнулся и упал прямо в реку. Ребенка спас проходивший мимо подросток – 15-летний лицеист Виталий Титов (больше о нем здесь).

# общество # Спасение # Фотофакт # Сергей Репецкий

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