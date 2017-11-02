Беларусь названа одной из самых передовых стран среди ядерных новичков

Новости Беларуси. Международные эксперты ООН назвали Беларусь одной из самых передовых стран среди ядерных новичков. Такие выводы специалисты по безопасности АЭС сделали на основе данных, полученных в ходе мониторинга строительства атомной электростанции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается также рост интереса к ядерной энергетике во всем мире. Прежде всего, как к инструменту устойчивого развития. Стремительное уменьшение запасов нефти и газа заставляет искать альтернативные источники энергии. Мирный атом снова входит в моду и в связи с решением выстраивать зеленую экономику. На АЭС практически отсутствую вредные углеродные выбросы, вызывающие глобальное потепление. Строящийся в Беларуси тип станции на основе водо-водяного реактора считается самым надежным и эффективным.