Беларусь названа одной из самых передовых стран среди ядерных новичков
Новости Беларуси. Международные эксперты ООН назвали Беларусь одной из самых передовых стран среди ядерных новичков. Такие выводы специалисты по безопасности АЭС сделали на основе данных, полученных в ходе мониторинга строительства атомной электростанции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечается также рост интереса к ядерной энергетике во всем мире. Прежде всего, как к инструменту устойчивого развития. Стремительное уменьшение запасов нефти и газа заставляет искать альтернативные источники энергии. Мирный атом снова входит в моду и в связи с решением выстраивать зеленую экономику. На АЭС практически отсутствую вредные углеродные выбросы, вызывающие глобальное потепление. Строящийся в Беларуси тип станции на основе водо-водяного реактора считается самым надежным и эффективным.
Ольга Волкова, заместитель председателя Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:
Островецкая станция строится по самым современным и безопасным технологиям в мире. И качество строительных работ, и контроль за ними на высоком уровне. Площадку БелАЭС постоянно посещают миссии других стран, чтобы перенять опыт. Это о многом говорит. МАГАТЭ неизменно дает высокие оценки безопасности объекта в ходе своих миссий. Немаловажным моментом является то, что Беларусь является одной из первых стран, которые наладили общественный мониторинг в строительстве станции.
На сегодняшний день в мире работает 449 атомных электростанций. Все они сосредоточены в 30 странах. За последние два года в эксплуатацию было введено 20 новых реакторов. 60 находятся на стадии строительства.