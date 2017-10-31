Это мужественный поступок: в Заводском районе поблагодарили 15-летнего подростка за спасение тонущего мальчика

Новости Беларуси. Виталий Титов, который в минувшие выходные спас тонувшего мальчика, получил благодарность от администрации Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правда, студент первого курса Лицея автомобилестроения героем себя не считает. Поблагодарили за отличное воспитание сегодня и родителей Виталия.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района: Героический поступок. Нам приятно, что это студент нашего лицея Заводского района. На этом примере другая наша молодежь точно так же, в любую ситуацию не сомневаясь и не колеблясь, могли совершить такой героический поступок. Для нас это важно, нужно. Надеюсь, что молодежь последует его примеру и не будет проходить мимо.

Юрий Богданчук, начальник Заводского отдела МЧС:

Это мужественный поступок, потому что это холодно и это надо себя переступить, преодолеть какое-то чувство страха. И то, что он совершил – это на самом деле маленький подвиг. Если он пожелает избрать профессию спасателя – он уже первые шаги сделал для этого – мы будем рады его видеть в своих рядах.

Напоминаем, происшествие случилось вечером 28 октября. 9-летний мальчик тонул в Свислочи. Его удалось спасти. Сейчас ребенок в больнице, в тяжелом состоянии (подробнее здесь).