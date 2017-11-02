В ноябрьских учениях ОДКБ в Таджикистане задействуют 5 тысяч военных, авиацию, ракетные комплексы и беспилотники

Новости Беларуси. Укрепление глобальной безопасности и совместное противостояние современным вызовам и угрозам. Брест 2 ноября стал площадкой для диалога представителей военного комитета стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подвели итоги совместных учений в 2017 году и дали оценку военно-политической обстановке в регионе.

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности: Провели учения в этом году с различными подразделениями сил и средств разведки ОДКБ, провели учения с коллективными силами оперативного реагирования, с миротворческими силами. Между этими крупными мероприятиями были проведены штабные тренировки и командно-штабные учения. Тот замысел, который мы планировали осуществить в этом году, реально мы его смогли осуществить.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Мы вышли на новый, более качественный уровень проведения совместных мероприятий, которые проводятся по единому плану, замыслу и затрагивают практически все регионы коллективной безопасности.

Также сегодня стало известно, что в ноябрьских масштабных учениях коллективных сил стран ОДКБ задействуют более 5 тысяч военных, авиацию, ракетные комплексы и беспилотники. Действия развернутся на пяти полигонах в Таджикистане и станут заключительными маневрами в этом году.