Врач о состоянии мальчика, тонувшего в Свислочи: Возможно, положительно скажется то, что вода холодная

Новости Беларуси. Тонувший в Свислочи мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Угрозы жизни нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 30 октября сообщили во 2 городской детской больнице.

Ребенок находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. По словам очевидцев, мальчик находился в воде около трех минут.