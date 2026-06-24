В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка к 35-летию «Славянского базара»

До открытия «Славянского базара» остаются считанные недели, но фестивальная атмосфера уже вышла далеко за пределы Витебска. В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве открылась уникальная выставка к 35-летию международного фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В российскую столицу привезли не просто экспонаты, это настоящие свидетели фестивальной истории.

Особый интерес вызывает интерактивная инсталляция с легендарными позывными форума – тем самым музыкальным сигналом, который для миллионов зрителей давно стал символом витебского лета. Здесь можно увидеть сценический костюм Владимира Мулявина, в котором музыкант в 1994-м впервые исполнил свою «Молитву» на сцене Витебска. Есть буклеты, аккредитации, сувениры разных лет. По этим экземплярам видно, как менялся фестиваль.

За 35 лет форум стал масштабнее и современнее. Из песенного конкурса он вырос до важного события в мире искусства. Теперь под мероприятия задействуют больше площадок. Популярностью пользуются концерты молодых исполнителей - на новом городском стадионе. Но ценности культурного праздника остались прежними: единство, понимание, согласие.

Мария Козлова, заведующая фестивальным музеем «Духовской круглик» Витебска:

Программа фестиваля очень обширная. Если даже вы приедете, и у вас не будет возможности посетить какую-либо из концертных площадок, посетить спектакль, вы можете прекрасно прогуляться по городу. У нас проходит замечательный фест «На семи ветрах». И полюбоваться на уличных артистов, послушать выступления кавер-бэнда. Мы бы хотели, чтобы прирост туристов в город становился все больше и больше. Но главное, чтобы людям было интересно посещать Витебск, знакомиться с его историей, знакомиться с историей фестиваля. И просто радоваться и наслаждаться атмосферой, которую создает международный форум.

Выставка будет работать все лето, вход свободный. Любовь к базару не угасает – каждый год тысячи туристов приезжают в Витебск, чтобы стать частью фестивальной атмосферы. Билеты на праздник почти распроданы.