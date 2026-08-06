В Минской области правоохранители предотвратили хищение 620 тонн зерна

Правоохранители Беларуси по поручению главы государства проводят проверки в сельхозорганизациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – обеспечить качественное проведение уборочной кампании, а также сохранность урожая.

Так, в Минской области предотвратили факт хищения зерна. Речь идет о внушительном объеме – 620 тонн. Под подозрением – заведующая зернохранилищем, которая внесла неверные сведения в отчет.