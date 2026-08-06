Держали в заложниках, требуя отдать долг – в Беларуси раскрыто резонансное дело банды 90-х

Раскрытие преступлений прошлых лет остается одним из ключевых приоритетов правоохранительной системы Беларуси. Благодаря взаимодействию следователей, сотрудников милиции и судебных экспертов, сегодня удается детально восстанавливать картину криминальных событий, произошедших десятилетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во исполнение поручения главы государства в Беларуси выстроена системная и целенаправленная работа по установлению лиц, причастных к давним преступлениям. Правоохранители задействуют весь профессиональный потенциал, тщательно изучая архивные материалы и сопоставляя ранее полученные данные. Масштабная аналитическая работа и современные технологии не оставляют шансов избежать ответственности участникам даже самых законспирированных преступных групп.

Денис Дихтярук, начальник 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД на планомерной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжких и особо тяжких резонансных преступлений прошлых лет. Так, в результате проведенной работы была получена информация в отношении группы лиц, преимущественно жителей города Витебска, которые занимались совершением тяжких, особо тяжких преступлений корыстно насильственной направленности и в последующем не были привлечены к уголовной ответственности, постоянно избегали ее.

Одним из результатов такой работы стало установление участников межрегиональной банды. В числе резонансных эпизодов их криминальной деятельности – похищение минчанина, у которого организатор преступной группы – уроженец Витебской области – пытался силой выбить несуществующий долг. Потерпевшего вывезли за город и почти две недели удерживали в неволе, требуя четверть миллиона долларов. А спустя 9 месяцев преступники вновь напали на мужчину, рассчитывая завладеть автомобилем и деньгами.