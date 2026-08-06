Держали в заложниках, требуя отдать долг – в Беларуси раскрыто резонансное дело банды 90-х
Раскрытие преступлений прошлых лет остается одним из ключевых приоритетов правоохранительной системы Беларуси. Благодаря взаимодействию следователей, сотрудников милиции и судебных экспертов, сегодня удается детально восстанавливать картину криминальных событий, произошедших десятилетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во исполнение поручения главы государства в Беларуси выстроена системная и целенаправленная работа по установлению лиц, причастных к давним преступлениям. Правоохранители задействуют весь профессиональный потенциал, тщательно изучая архивные материалы и сопоставляя ранее полученные данные. Масштабная аналитическая работа и современные технологии не оставляют шансов избежать ответственности участникам даже самых законспирированных преступных групп.
Денис Дихтярук, начальник 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД на планомерной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжких и особо тяжких резонансных преступлений прошлых лет. Так, в результате проведенной работы была получена информация в отношении группы лиц, преимущественно жителей города Витебска, которые занимались совершением тяжких, особо тяжких преступлений корыстно насильственной направленности и в последующем не были привлечены к уголовной ответственности, постоянно избегали ее.
Одним из результатов такой работы стало установление участников межрегиональной банды. В числе резонансных эпизодов их криминальной деятельности – похищение минчанина, у которого организатор преступной группы – уроженец Витебской области – пытался силой выбить несуществующий долг. Потерпевшего вывезли за город и почти две недели удерживали в неволе, требуя четверть миллиона долларов. А спустя 9 месяцев преступники вновь напали на мужчину, рассчитывая завладеть автомобилем и деньгами.
Павел Потоцкий, ВрИОД заместителя начальника отдела следственного управления УСК по Минску:
На протяжении нескольких недель обвиняемые избивали потерпевшего перчатками, угрожали ему расправой, в том числе раскаленным утюгом, оголенными проводами. На несколько дней помещали его в погреб дома. В результате таких длительных истязаний они сломили волю потерпевшего к сопротивлению, и он одолжил у своих знакомых и родственников запрашиваемую сумму денежных средств, а точнее, ее часть, после чего потерпевшего освободили.
Финал этой криминальной истории, начавшейся еще в конце 90-х, поставили сотрудники ГУБОПиК, задержав всех семерых участников группировки. Сейчас многотомное уголовное дело передано прокурору, обвиняемые находятся под стражей и ожидают суда. Это расследование вновь подтвердило принцип, на котором строится работа белорусской правоохранительной системы: для тяжких преступлений не существует забвения – принцип неотвратимости наказания работает безотказно.