Уникальный результат для региона! Как выполняется поручение Президента в Городце?

Уборочная кампания в Беларуси удерживает максимальный темп. Общий намолот по стране уверенно преодолел важный рубеж в 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Причем аграрии идут с заметным опережением прошлогодних показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой весомый вклад в продовольственную безопасность вносит и Могилевская область, где общий намолот уже превысил полмиллиона тонн. Нынешняя страда в регионе имеет свои особенности: ставка на современные технологии и строжайший контроль качества уборки приносят рекордную отдачу. На некоторых полях цифры урожайности маслосемян буквально поражают опытных агрономов. Где именно на Могилевщине удалось совершить настоящий технологический прорыв и получить уникальный для региона результат – расскажет Юлия Мычка.

Эти кадры – уже архив. Они сделаны неделю назад во время уборки озимого рапса в хозяйстве «Городец». Сейчас культура уже в закромах, но на экране – исторический момент. Впервые предприятию удалось установить рекорд по урожайности озимого рапса с показателем 62 центнера с гектара. Это лучший в области результат по итогам уборки культуры. Кроме того, такая урожайность в два раза выше средней по стране. На некоторых полях предприятия и вовсе получалось собрать 74 центнера на круг.

Валерий Темрук, первый заместитель директора по производству сельхозпредприятия «АСБ-Агро Городец»:

В прошлом году было обеспечено под полную потребность удобрениями. Вот мы и добились такого результата. Все сделали по технологии и получили такой результат на выходе.

На предприятии не скрывают: главным катализатором «рапсового» успеха стал не только скрупулезный агротехнический подход, но и та самая жесткая оценка, которая прозвучала от главы государства. В сентябре 2025 года во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко неожиданно свернул в хозяйство «Городец». И был крайне недоволен увиденным. Неряшливость в машинном дворе, бесхозяйственность, отсутствие дисциплины. К слову, речь тогда зашла и о рапсе, которому вовремя не дали регуляторов роста. Культура выросла «по колено». Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет! Как выполняется поручение Президента, увидеть сегодня можно за версту. Количество строительных кранов говорит само за себя. На глазах у местных жителей «Городец» превращается в современное агропредприятие с полным циклом. Параллельно стройка идет сразу на нескольких объектах. Здесь реконструируют молочно-товарный комплекс. Возводят два доильно-молочных блока: для раздоя первотелок и для сухостойных коров. У каждого будет современный зал. Плюс два профилактория для молодняка и ферма по выращиванию племенного мясного скота.