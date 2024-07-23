«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»

Ставка на развитие. В Минске продолжается общественно-политический марафон «30 суверенных лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На крупнейших столичных предприятиях разворачиваются площадки для обмена мнениями. Политологи и эксперты, профсоюзные лидеры, руководители заводов и фабрик, коллективы собираются, чтобы поговорить о том пути, который прошла наша страна. На этот раз встреча состоялась на крупнейшем книготорговом предприятии. Обсудили этапы развития и становления суверенной Беларуси. Ключевая тема – актуальность института президентской власти в современной политической структуре.

Петр Петровский, политолог:

Сегодня Республика Беларусь является одним из авторитетнейших субъектов международного права в Восточной Европе. Мы как маяк нового дивного многополярного мира, где именно народы, где именно суверенитеты будут основными субъектами права.

Владимир Матусевич, генеральный директор книготоргового предприятия ОАО «Белкнига»:

Тема, действительно, очень-очень важная, актуальная для нашей страны. Она судьбоносная, и это абсолютно никакое не преувеличение, потому что в 1994 году наш народ сделал выбор, в результате которого мы сегодня живем в мирной, суверенной, сильной Беларуси. И это благодаря политике нашего Президента.