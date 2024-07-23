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«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»

23 июля 2024 17:33
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Ставка на развитие. В Минске продолжается общественно-политический марафон «30 суверенных лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»-1

На крупнейших столичных предприятиях разворачиваются площадки для обмена мнениями. Политологи и эксперты, профсоюзные лидеры, руководители заводов и фабрик, коллективы собираются, чтобы поговорить о том пути, который прошла наша страна. На этот раз встреча состоялась на крупнейшем книготорговом предприятии. Обсудили этапы развития и становления суверенной Беларуси. Ключевая тема – актуальность института президентской власти в современной политической структуре.

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»-4

Петр Петровский, политолог:
Сегодня Республика Беларусь является одним из авторитетнейших субъектов международного права в Восточной Европе. Мы как маяк нового дивного многополярного мира, где именно народы, где именно суверенитеты будут основными субъектами права.

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»-7

Владимир Матусевич, генеральный директор книготоргового предприятия ОАО «Белкнига»:
Тема, действительно, очень-очень важная, актуальная для нашей страны. Она судьбоносная, и это абсолютно никакое не преувеличение, потому что в 1994 году наш народ сделал выбор, в результате которого мы сегодня живем в мирной, суверенной, сильной Беларуси. И это благодаря политике нашего Президента.

«Белкнига» присоединилась к марафону «30 суверенных лет»-10

Организаторы марафона – «Белая Русь» и объединения профсоюзов. Подобные встречи в трудовых коллективах продолжатся до конца июля.

# Акции # общество # Петр Петровский # Владимир Матусевич

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