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В Минске появится 80 новых единиц общественного транспорта – узнали, когда выйдут на маршруты

23 июля 2024 17:33
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Для Минска закупят 80 новых единиц общественного транспорта. Это 10 электробусов, 20 трамваев и 50 троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появится 80 новых единиц общественного транспорта – узнали, когда выйдут на маршруты-1

Все они низкопольные и отечественного производства. Комфортабельный транспорт будет оснащен системой подогрева и охлаждения, а также USB-разъемами. На дорогах столицы новые троллейбусы, трамваи и электробусы начнут курсировать этой осенью. А уже в 2025 году планируют закупить еще 90 единиц общественного транспорта.

В Минске появится 80 новых единиц общественного транспорта – узнали, когда выйдут на маршруты-4

Константин Гололобов, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Очень важно обновлять подвижной состав, потому что мы находимся в центре Европы, мы находимся на виду, нас видят гости нашей столицы и, конечно же, минчане привыкли к комфортным условиям передвижения по городу. Подвижной состав у нас обновляется в рамках обновления парка подвижного состава предприятия. На смену бывшему, эксплуатации – приходят новые.

В Минске появится 80 новых единиц общественного транспорта – узнали, когда выйдут на маршруты-7

Отметим, по дорожным артериям Минска курсируют свыше 1,1 тысячи автобусов и около 100 электробусов. Большая часть из них оснащена кондиционерами или системой охлаждения.

# Общественный транспорт # общество # Константин Гололобов

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