В Минске появится 80 новых единиц общественного транспорта – узнали, когда выйдут на маршруты

Для Минска закупят 80 новых единиц общественного транспорта. Это 10 электробусов, 20 трамваев и 50 троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они низкопольные и отечественного производства. Комфортабельный транспорт будет оснащен системой подогрева и охлаждения, а также USB-разъемами. На дорогах столицы новые троллейбусы, трамваи и электробусы начнут курсировать этой осенью. А уже в 2025 году планируют закупить еще 90 единиц общественного транспорта.

Константин Гололобов, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

Очень важно обновлять подвижной состав, потому что мы находимся в центре Европы, мы находимся на виду, нас видят гости нашей столицы и, конечно же, минчане привыкли к комфортным условиям передвижения по городу. Подвижной состав у нас обновляется в рамках обновления парка подвижного состава предприятия. На смену бывшему, эксплуатации – приходят новые.