81 день до Великой Победы: Анатолий Ярмоленко поделился воспоминанием своей матери о войне

Новости Беларуси. 81 день до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день 18 февраля 1945 года завершилась Западно-Карпатская операция. Почти 40 суток войска 2-го и 4-го Украинских фронтов освобождали большую часть Словакии и южные районы Польши.

Тем временем бои продолжаются в Силезии. В Центральной Европе наши войска с боем овладели городами Заган (Польша) и Наумбург (Германия). Победные шаги стоили жизни самому молодому генералу Советских войск. Командующий 3-им Белорусским фронтом Иван Черняховский скончался от полученного накануне ранения.

Несмотря на страшные известия с фронта, освобожденная Беларусь жила надеждами о крахе немецкой армии.

Параллельно со строительством на территории нашей страны становится на ноги и большой спорт.

Дата 18 февраля связана с ледовыми баталиями. В этот день в 1945 году завершился Кубок БССР по хоккею.

В финальном матче встретились команды Окружного Дома Красной Армии и минского «Динамо». Игра закончилась со счетом 6:0.

Во многих семьях воспоминая прошлых лет передаются из поколения в поколение как воспоминание о том, чего не должно повториться.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Я на всю жизнь запомню - мальчишка с открытыми глазами, - рассказ матери. Когда была бомбежка, и она прикрывала телом своих детей, своего ребенка, немецкий солдат дал ей иконку и сказала: пусть тебя хранит эта иконка. Это говорит о том, что война открыла нам, что фашизм фашизмом, но люди есть везде.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы остается 81 день.