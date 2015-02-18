Авиарейсы между Минском и Стамбулом временно приостановлены из-за сильных снегопадов в Турции

Новости Беларуси. Авиасообщение между Минском и Стамбулом временно приостановлено. Причиной стали сильные снегопады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода вынудила крупнейший аэропорт Турции отменить или задержать более 300 как внутренних, так и международных рейсов.

Пока что все самолеты диспетчеры отправляют в соседние воздушные гавани, не так сильно затронутые лихой погодой.

Как сообщили в национальном аэропорту «Минск-2», вылет из нашей столицы в Стамбул задерживается на неопределенное время.

По прогнозам синоптиков, проверять крупнейший город Турции на прочность снежная буря будет как минимум до конца недели.