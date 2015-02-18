Новости Беларуси. Лыжный переход, посвященный 70-летию Великой Победы, достиг Беларуси. Участвуют в нем более 60 воспитанников кадетских корпусов и военно-патриотических клубов сразу нескольких российских городов.

Весь путь в 1300 километров ребята преодолевают на лыжах. Маршрут проходит по местам боевой славы их предков.

На своем пути участники перехода встречаются с ветеранами, возлагают цветы к памятникам погибших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красюкова, воспитанница военно-патриотического клуба (Россия):

Посещаем места боевой славы, отдаем дань нашим предкам, возлагаем цветы.

Павел Новаев, руководитель лыжного перехода (Россия):

Не только увидеть, но и прочувствовать на себе, что это такое. То есть двигаться вот так, как наши деды и прадеды гнали фашистов, то есть обратно с территории нашей страны.