Прямой эфир

Лыжный переход, посвященный 70-летию Великой Победы, достиг Беларуси

18 февраля 2015 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лыжный переход, посвященный 70-летию Великой Победы, достиг Беларуси. Участвуют в нем более 60 воспитанников кадетских корпусов и военно-патриотических клубов сразу нескольких российских городов.

Весь путь в 1300 километров ребята преодолевают на лыжах. Маршрут проходит по местам боевой славы их предков.

На своем пути участники перехода встречаются с ветеранами, возлагают цветы к памятникам погибших героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красюкова, воспитанница военно-патриотического клуба (Россия):
Посещаем места боевой славы, отдаем дань нашим предкам, возлагаем цветы.

Павел Новаев, руководитель лыжного перехода (Россия):
Не только увидеть, но и прочувствовать на себе, что это такое. То есть двигаться вот так, как наши деды и прадеды гнали фашистов, то есть обратно с территории нашей страны.

# общество # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
82 дня до Великой Победы: певец Сергей Нагорный рассказал военную историю из жизни своей бабушки
17 февраля 2015 18:19

82 дня до Великой Победы: певец Сергей Нагорный рассказал военную историю из жизни своей бабушки

На рабочую технику Дзержинского ЖКХ установили GPS–навигацию: водители позвонили на горячую линию СТВ с жалобой на руководство
17 февраля 2015 17:34

На рабочую технику Дзержинского ЖКХ установили GPS–навигацию: водители позвонили на горячую линию СТВ с жалобой на руководство

Жители Челябинска наблюдали восход «трех солнц»: фото очевидцев
17 февраля 2015 15:28

Жители Челябинска наблюдали восход «трех солнц»: фото очевидцев