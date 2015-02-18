Вадим Федотов, начальник управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь в программе «УТРО» на СТВ

В транспорте всегда можно найти кнопку экстренного вызова. Охранная милиция есть в поезде и метрополитене. Когда следует жать на эту кнопку, и должен ли это делать пассажир, или это имеет право делать только вагоновожатый и проводник?

Вадим Федотов, начальник Управления обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь:

Транспортная милиция – это понятие, которое используется для обозначения Органов Внутренних дел, работающих в железнодорожном, воздушном транспорте. Соответственно, общественный автотранспорт нами не обслуживается. Там работают, в случае необходимости, территориальные органы внутренних дел. Если вернуться в историю этих 96 лет, транспортная милиция работала также на речных портах и воздушных судах. Причем миссия аэропорта начиналась именно с сопровождения воздушных судов вооруженными сотрудниками милиции. Но со временем эта функция отошла. В самолете есть кнопка экстренного вызова, но она, как и в железнодорожном транспорте, предназначена для связи с проводниками или с лицами, которые управляют транспортными средствами. В дальнейшем, если поступает сигнал от проводника, машинист передает информацию наряду сопровождения. Если его нет, то на ближайшую станцию – дежурному железнодорожного транспорта.

Какие самые распространенные преступления в транспорте?

Вадим Федотов, начальник Управления обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь:

По линии уголовного розыска – это кражи. Более 70%. Насильственных преступлений гораздо меньше на территории. Как правило, это имущественное преступление.

Если у человека украли что-то в поезде, что он должен сделать в первую очередь?

Вадим Федотов, начальник Управления обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь:

В первую очередь, конечно же, найти кнопку. Смысл в чем - незамедлительно предоставить информацию сотрудникам правоохранительных органов. В международных поездах кнопки нет ни в купе, ни в плацкартах. Поэтому обращаться нужно к проводнику. Если же его нет – тогда в соседний вагон или же к начальнику поезда. Каждый знает аварийный способ – набрать 102. Там уже информация будет передана органам внутренних дел, которые компетентно занимаются этим вопросом – транспортная милиция.

Кражи в салонах воздушного судна, как правило, не происходят. Потому что люди постоянно во внимании, знают, кто рядом с ним находится. В дальнейшем, проще найти по билетам, потому что данные о пассажирах уже имеются. Основная проблема с кражами на воздушном транспорте – это пропажа багажа.

Какие есть практические советы, которые Вы можете дать всем пассажирам, исходя из своего опыта?

Вадим Федотов, начальник Управления обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь:

Транспорт – это зона повышенного внимания и опасности. Не надо скрашивать свою скуку во время путешествия алкоголем. Особенно с незнакомыми людьми. Часто похищаются различные электронные устройства в тот момент, когда они оставили его на зарядке у зданий аэропортов, станций, вокзалов. Не оставлять вещи без присмотра. Не доверять их незнакомым людям. Основная проблема - багаж. Желательно не оставлять дорогостоящие вещи. Далее – упаковывать в плёнку. Во-первых, будет сразу видно, что багаж вскрывался, во-вторых, преступнику нужно будет тратить лишнее время на распаковку багажа.