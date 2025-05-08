80 современных комбайнов пополнили хозяйства Минской области

80 современных комбайнов производства «Гомсельмаш» торжественно передали сельхозпредприятиям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии получили ключи от мощных кормо- и зерноуборочных машин. Отечественные комбайны повышенной мощности и производительности. Одно из преимуществ техники – система точного земледелия. Усовершенствованы и кабины. Создано множество опций для комфорта механизаторов и высокой эффективности. С такой техникой продовольственная безопасность будет обеспечена. Перед аграриями стоит задача повысить планку прошлого года и собрать урожай не менее 2 миллионов 200 тонн зерна. Хозяйства уже завершили яровой сев зерновых, рапса, на финише кукуруза. Сейчас активно ведут укос трав и занимаются заготовкой кормов.

Данила Данильченко, механизатор сельхозпредприятия «Агромаз» Березинского района:

Очень рад получить новый комбайн. С кондиционером, новая кабина комфортабельная. Комбайн новый, красивый, приятный.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Есть другие опции. Это удобство управления комбайном, удобное сиденье, пневмоподушка, подогрев сиденья, холодильник в комбайне, чтобы механизатор мог в жаркую пору попить прохладной воды.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы понимаем, что для нас сегодня зерно кукурузы – тоже продукт стратегический. Намолот в прошлом году 842 тысяч тонн в бункерном весе был не случаен. И мы ни в коей мере не планируем снижать эту планку. Это дает результат по животноводству. Мы видим увеличение производства молока.

Символично, что поставка 80 новых комбайнов совпала с юбилеем празднования Дня Победы. Каждая единица техники украшена знаменем и именами героев, которые добывали Победу.