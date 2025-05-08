Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области

Красные хрустальные звезды – благодарность потомков за 80 мирных лет. В Гродненской области запустили проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его цель – найти и привести в порядок места захоронения ветеранов, изучить истории их жизни и установить на могилах Красные звезды Героев. Уникальный символ из хрусталя изготовили на одном из предприятий региона. Память из стали – благодарность из хрусталя. Репортаж Алены Жиборт.

Это могила Альгерда Сарнацкого. Ветеран войны ушел из жизни более 30 лет назад. Его похоронили в агрогородке Индура. Здесь участник Великой Отечественной жил и трудился после Победы. Так случилось, что у родных сейчас нет возможности ухаживать за местом захоронения, поэтому могилу земляка благоустроили неравнодушные местные жители.

Очистили плиты от многолетнего мха, очистили от коррозии кресты, покрасили их, сделали именные таблички. Мы будем и дальше ухаживать за памятником Альгерда Альбиновича и его жены. Параллельно с благоустройством школьники проводили исследовательскую работу: внимательно изучали документы, собирали воспоминания. Труд ребят бесценен, он позволит сохранить память на века.

Мы узнали то, что он участвовал во многих сражениях, принимал участие в освобождении города Гродно, после работал механизатором, там же встречал Победу. Переехав в Индуру, работал в сельском хозяйстве.

В благодарность за мирное небо и вклад в восстановление страны на могиле Альгерда Сарнацкого установили Красную звезду Героя. Этот знак символизирует героизм и мужество тех, кто сражался за Родину.