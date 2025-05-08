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Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области

08 мая 2025 14:37
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Красные хрустальные звезды – благодарность потомков за 80 мирных лет. В Гродненской области запустили проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Его цель – найти и привести в порядок места захоронения ветеранов, изучить истории их жизни и установить на могилах Красные звезды Героев. Уникальный символ из хрусталя изготовили на одном из предприятий региона. 

Память из стали – благодарность из хрусталя. Репортаж Алены Жиборт. 

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области-2

Это могила Альгерда Сарнацкого. Ветеран войны ушел из жизни более 30 лет назад. Его похоронили в агрогородке Индура. Здесь участник Великой Отечественной жил и трудился после Победы. Так случилось, что у родных сейчас нет возможности ухаживать за местом захоронения, поэтому могилу земляка благоустроили неравнодушные местные жители.

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области-4

Очистили плиты от многолетнего мха, очистили от коррозии кресты, покрасили их, сделали именные таблички. Мы будем и дальше ухаживать за памятником Альгерда Альбиновича и его жены.

Параллельно с благоустройством школьники проводили исследовательскую работу: внимательно изучали документы, собирали воспоминания. Труд ребят бесценен, он позволит сохранить память на века. 

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области-6

Мы узнали то, что он участвовал во многих сражениях, принимал участие в освобождении города Гродно, после работал механизатором, там же встречал Победу. Переехав в Индуру, работал в сельском хозяйстве.

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области-8

В благодарность за мирное небо и вклад в восстановление страны на могиле Альгерда Сарнацкого установили Красную звезду Героя. Этот знак символизирует героизм и мужество тех, кто сражался за Родину. 

Красные звёзды Героя устанавливают на могилах ветеранов войны в Гродненской области-10

Проект объединил учреждения образования и областную организацию «Белая Русь». Уникальные символы по спецзаказу изготовили на одном из предприятий региона. Сделали их из хрусталя. На первый взгляд хрупкий материал на самом деле прочный и долговечный. Красные звезды, которые устанавливают на могилах, будут напоминать о подвиге советского народа не одному поколению белорусов.

Подробности смотрите в видео. 

# День Победы # Вторая мировая война # ветераны

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