Если достучаться до сердца, тогда это останется в головах! Чернецкий об экспозиции Национального выставочного центра

Временную экспозицию, которая сейчас размещена в Минском международном выставочном центре, можно посетить ежедневно с 14 часов дня до 20 вечера, кроме понедельника. И уже есть те, кто готов поделится впечатлениями от увиденного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: Экспозиция открылась, и масштабы действительно впечатляют! Например, экспозиция «Дорога к Победе» разместилась в павильоне в 4,5 тысячи квадратных метров. Это уникальный совместный проект музеев Беларуси. Конечно, это не только исторические факты, но и эмоциональные переживания, боль и радость, связанные с Победой в Великой Отечественной войне.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Сейчас там располагается сцена, стилизована под Рейхстаг. Конечно же, будут идти концертные программы. Мы будем исполнять здесь и военные песни, и спектакли на военную тему. Все областные музеи без исключения участвовали и помогали в подготовке этой выставки. Выставка располагается на 4,5 тысячах квадратных метров. На тысячу больше, чем музей Великой Отечественной. Поэтому понимаете, какой масштаб.

Здесь очень много, что мы использовали впервые, особенно мультимедиа. Как я неоднократно говорил, роль искусства, роль любого произведения искусства – через сердце воздействовать на умы людей. Если просто доносить информацию, просто что-то прочитать, это может у тебя не задержаться в голове. А вот если эмоционально, если достучаться до твоего сердца, тогда это останется в головах. Наша историческая правда, ужасные годы, которые тогда были, то, что пережил наш народ 80 лет назад, – именно таким образом надо передавать.