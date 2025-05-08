Если достучаться до сердца, тогда это останется в головах! Чернецкий об экспозиции Национального выставочного центра
Временную экспозицию, которая сейчас размещена в Минском международном выставочном центре, можно посетить ежедневно с 14 часов дня до 20 вечера, кроме понедельника. И уже есть те, кто готов поделится впечатлениями от увиденного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном выставочном центре работает выездная студия СТВ. Подробности узнали у Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Экспозиция открылась, и масштабы действительно впечатляют! Например, экспозиция «Дорога к Победе» разместилась в павильоне в 4,5 тысячи квадратных метров. Это уникальный совместный проект музеев Беларуси. Конечно, это не только исторические факты, но и эмоциональные переживания, боль и радость, связанные с Победой в Великой Отечественной войне.
Как формировалась эта экспозиция, поинтересовались у министра культуры Руслана Чернецкого.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
Сейчас там располагается сцена, стилизована под Рейхстаг. Конечно же, будут идти концертные программы. Мы будем исполнять здесь и военные песни, и спектакли на военную тему. Все областные музеи без исключения участвовали и помогали в подготовке этой выставки. Выставка располагается на 4,5 тысячах квадратных метров. На тысячу больше, чем музей Великой Отечественной. Поэтому понимаете, какой масштаб.
Здесь очень много, что мы использовали впервые, особенно мультимедиа. Как я неоднократно говорил, роль искусства, роль любого произведения искусства – через сердце воздействовать на умы людей. Если просто доносить информацию, просто что-то прочитать, это может у тебя не задержаться в голове. А вот если эмоционально, если достучаться до твоего сердца, тогда это останется в головах. Наша историческая правда, ужасные годы, которые тогда были, то, что пережил наш народ 80 лет назад, – именно таким образом надо передавать.
Задействованные интерактивные возможности в экспозиции позволили в прямом смысле оживить экспонаты. Первыми впечатлениями поделились посетители.
Это огромное впечатление. Ужасают картины страшных сожженных деревень в Беларуси. Честно, всплакнуть очень легко. И поэтому впечатления, конечно же, остаются яркие. Но в смысле того ужаса, который пережил, наш народ.
Рядом представлена экспозиция современной военной техники. Реализация такого проекта стала возможной благодаря открытию такого комплекса. Он позволяет реализовать такие масштабные идеи.
О возможностях узнали у директора Национального выставочного центра.
Сергей Баран, директор Национального выставочного центра «БелЭкспо»:
Это уникальный выставочный центр. Здесь можно проводить события любого уровня. Первое мероприятие для нас было пробным, в некотором смысле уникальным. Это был такой первый опыт. Мы постарались показать нашу страну во всей ее красе. Все то, чем мы можем гордиться. Я думаю, что это у нас получилось, судя по количеству посещений, которое мы получили. Это было более 400 тысяч жителей и гостей нашей страны.
Подробности – в видео.