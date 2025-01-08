Прямой эфир

8 января начинаются выступления кандидатов на пост Президента в эфире радио и ТВ

08 января 2025 06:20
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Кампания по выборам Президента на этапе агитации. Сегодня, 8 января, начинаются выступления кандидатов на пост Президента по радио. Завтра – первый телеэфир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 января начинаются выступления кандидатов на пост Президента в эфире радио и ТВ-2

Каждому кандидату в Президенты предоставлена возможность выступить дважды в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» и Первого национального канала Белорусского радио. На выступление зарезервировано не более 30 минут, время предоставляется в период с 8 по 17 января по рабочим дням. Эфиры состоятся в прайм-тайм. Известно, что действующий глава государства Александр Лукашенко предвыборных выступлений по телевидению и радио не планирует. Президент продолжает работу в обычном режиме.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Выборы

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