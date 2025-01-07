«Калядная завiруха» – рождественские народные гулянья проходят у Дворца спорта
Рождество Христово отмечали сегодня народными гуляньями. Они по традиции прошли по всей стране. Самые массовые, конечно, в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Песни, танцы и праздничное настроение к столичному Дворцу спорта принесла «Калядная завiруха».
Минчан и гостей столицы ждал большой праздничный концерт с белорусским колоритом. После музыкальную антрепризу сменил заключительный показ сказки «Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья». Эту программу можно было наблюдать на главной праздничной локации города без малого две недели.
А в эти минуты на площадке снова звучат песни, на этот раз эстрадные. Праздничный марафон стартовал в полдень. А учитывая вполне комфортную зимнюю погоду, он привлек немало гостей, как белорусов, так и туристов из-за рубежа, которые в эти дни отдыхают в нашей стране.
Мы приехали из России, из Санкт-Петербурга. Ехали до гостиницы, но увидели это, вышли и решили посмотреть. Впечатления очень хорошие, мы рады, что мы здесь и все это видим.
– Мы приехали к вам из Бобруйска отметить Рождество, посмотреть всю красоту, все огоньки красивые.
– Красивая столица, мы часто посещаем.
Пришли всей семьей. Я, моя сестра, наши родители, племянники. Хорошее настроение, праздник. Очень рады быть вместе. Хороший, интересный концерт.
Здесь же, в историческом центре Минска, развернулась ярмарка «Калядны кiрмаш». Гастрономическое изобилие на любой вкус, удержаться просто невозможно. Тут и белорусские драники с мясом, и узбекский плов с пахлавой, и чешские трдельники. Домики-шале с национальными блюдами и кухнями разных народов мира будут работать до старого Нового года.