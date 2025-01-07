«Калядная завiруха» – рождественские народные гулянья проходят у Дворца спорта

Рождество Христово отмечали сегодня народными гуляньями. Они по традиции прошли по всей стране. Самые массовые, конечно, в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Песни, танцы и праздничное настроение к столичному Дворцу спорта принесла «Калядная завiруха».

Минчан и гостей столицы ждал большой праздничный концерт с белорусским колоритом. После музыкальную антрепризу сменил заключительный показ сказки «Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья». Эту программу можно было наблюдать на главной праздничной локации города без малого две недели.

А в эти минуты на площадке снова звучат песни, на этот раз эстрадные. Праздничный марафон стартовал в полдень. А учитывая вполне комфортную зимнюю погоду, он привлек немало гостей, как белорусов, так и туристов из-за рубежа, которые в эти дни отдыхают в нашей стране.