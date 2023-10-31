Делегация из Ярославля посетила «Минскводоканал» с рабочим визитом

Новости Беларуси. Ярославлю интересен опыт Минска по переходу на подземные источники водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация из крупного промышленного региона России посетила с рабочим визитом «Минскводоканал». Гостям рассказали о системе водоснабжения столицы. Также на встрече обсудили вопросы сотрудничества, а после российская делегация посетила диспетчерскую и лабораторию предприятия, а также водозабор на Гурского. Представители Ярославля также смогли оценить качество нашей воды на вкус.

Федор Римашевский, директор «Минскводоканала»:

Рассказали и о том, как у нас устроены системы водоснабжения, водоотведения, очистка сточной воды. Показали работу диспетчерской службы, обсудили вопросы диспетчеризации, автоматизации, то есть вопросы управления процессами водоснабжения и водоотведения. Достаточно много и долго говорили о качестве воды, строительных работах, которые выполняются, по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения.

Николай Степанов, заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ярославля (Россия):

Ярославль сегодня питается питьевой водой из поверхностных источников. Вместе с тем рядом с Ярославлем находится ряд подземных источников водоснабжения. Поэтому в первую очередь мы смотрели возможности перехода на подземные источники водоснабжения, чтобы еще более улучшить качество поставки питьевой воды для жителей Ярославля. Систему диспетчеризации на «Минскводоканале» мы тоже посмотрели, она во многом схожа с нашей. Но есть ряд моментов, в которых мы видим, что мы можем тоже перенимать и дополнительно отрабатывать у нас в городе.