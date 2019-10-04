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«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

04 октября 2019 18:56
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Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска-1

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска-3

Из них почти тысяча услышали слова благодарности от своих учеников впервые. Кстати, по статистике, 90 % молодых учителей продолжают работать в школе даже после распределения.

Корреспондент Екатерина Чичерова расскажет о тех, кто только привыкает к новой жизни, а также о педагогах, которые вырастили уже не одно поколение.

«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска-6

Как работают в Беларуси молодые педагоги и уже опытные учителя – смотрите в видеоинформации.

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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