«Каждый день получаю рисунки на стол». Как проходят рабочие будни молодой учительницы из Логойска

Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Свыше 28 тысяч педагогов Минской области отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Из них почти тысяча услышали слова благодарности от своих учеников впервые. Кстати, по статистике, 90 % молодых учителей продолжают работать в школе даже после распределения.
Корреспондент Екатерина Чичерова расскажет о тех, кто только привыкает к новой жизни, а также о педагогах, которые вырастили уже не одно поколение.
Как работают в Беларуси молодые педагоги и уже опытные учителя – смотрите в видеоинформации.