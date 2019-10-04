Истфак МГУ им. А.Кулешова отмечает 85-летие

Новости Беларуси. Ровно 85 лет назад в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова начали готовить историков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилейной датой свою альма-матер поздравил Президент. Александр Лукашенко – выпускник 1975 года. Сегодня факультет называется историко-филологическим.

Он один из крупнейших в вузе. Здесь занимается более 600 студентов. Своими знаниями делятся доценты, доктора и кандидаты наук, профессора и даже члены-корреспонденты Белорусской академии образования.

Денис Дук, ректор МГУ им. А.Кулешова: У нас есть потенциал в виде наших студентов. Это наше будущее. Лучших в рамках празднования мы отметили наградами университета, они обучаются в магистратуре, аспирантуре. Я более чем уверен, что у исторического факультета, исторического образования на могилевской земле есть большое будущее.

Илья Зиновин, студент историко-филологического факультета МГУ им. А.Кулешова:

То, что у нас в университете такое количество именитых людей, достигших больших высот, которые преподают и у нас, и в других вузах, это заряжает на новые достижения.

Основные направления научной деятельности факультета связаны с отечественной и всемирной историей, философией и религиоведением. Налажен выпуск учебных пособий и научно-методической литературы.