7 Ноября в Минске: открытие социальных и спортивных объектов, маршрутов, парка и массовые гулянья

Новости Беларуси. Для минчан и гостей столицы подготовили сразу несколько подарков. Двери распахнул обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала. А своих первых посетителей приняла Малая арена второй площадки чемпионата мира по хоккею – «Чижовка-Арена». После большой реконструкции открылся и Парк имени 900-летия Минска.

Столичный микрорайон Чижовка 7 ноября не узнать. Когда-то окраина города сейчас – практически центр столицы – и по положению, и по инфраструктуре. Широкие магистрали, детские площадки, велосипедные дорожки, уютный современный парк. 7 ноября здесь большой праздник. Песни и танцы, выступление самодеятельных и профессиональных артистов, широкая ярмарка. Белорусы любят и умеют отдыхать с душой.

Парк имени 900-летия Минска открылся после большой реконструкции. Лыже-роллерная трасса привлечет любителей активного отдыха, а в тени деревьев смогут гулять семьи с детьми. Зеленую зону здесь не только сохранили, но и увеличили. 7 ноября в парке посадили еще несколько деревьев.

И все же главное событие и для жителей микрорайона и для всех белорусов – открытие первой части «Чижовка-Арены».

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

К 7 Ноября, к этому большому празднику для нашей страны, мы, жители города Минска, сами себе готовим, по сути дела, подарки, трудовые подарки. Сегодня начала работать Малая ледовая площадка, сейчас на ней идет хоккейный матч между детско-юношескими клубами нашего города. Идут соревнования в универсальном спортивном зале среди гандбольных команд. Я думаю, пройдет немного времени и заработает вторая, Большая, спортивная ледовая площадка. Тем самым комплекс будет в полном объеме завершен.

Лед площадки предстоящего чемпионата мира по хоккею первыми смогли опробовать юные спортсмены. Противоборствовали минская «Юность» и клуб «Лида».

Под занавес спортивного праздника – аксели и тулупы в исполнении начинающих фигуристов. В первый же день малый лед «Чижовка-Арены» собрал настоящий аншлаг.

Минчане:

Все понравилось, все интересно.

Хорошо построили, оформили. Мне нравится очень.

Молодцы, красиво сделали. Удобно все: выходы, входы, кафе, общественные комнаты. Тоже все очень хорошо расположено. Это здорово.

Кстати, добираться сюда с соревнований в «Минск-Арене» и белорусские болельщики, и гости хоккейного первенства смогут с комфортом. 7 ноября открылся новый маршрут городских линий «Минск – Руденск». Он свяжет не только два города, но и два столичных спортивных объекта – основные площадки чемпионата мира по хоккею-2014.

Сразу 9 пар поездов городских линий будут курсировать с 7 ноября по маршруту «Минск – Руденск». Пассажиры за последние два года уже смогли оценить комфорт новых современных составов, на которых из Минска можно добраться до Заславля. И вот – новое направление.

Михаил Мясникович, премьер-министр республики Беларусь:

Будем пользоваться чаще. Я думаю, что это очень комфортный и хороший вид городского транспорта.

Удобство нового маршрута смогли оценить и первые пассажиры.

Пассажирка:

Так приятно ехать: удобно, светло.

Семья Селявко – Наталья и Александр с детьми – приехали в Минск к друзьям. И неожиданно попали, что называется, с корабля на бал. Ожидали только праздника, а получили еще и подарки, как первые пассажиры.

Их, как, впрочем, и всех пассажиров, с песнями, танцами и сюрпризами встречал обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый облик старого зала ожидания – еще один подарок к празднику. Строгость линий, мягкие кресла, кафе, аптека, сувениры, современные телеэкраны и справочная информация. Все, что нужно, чтобы скоротать время до прибытия поезда.

Минчане:

Дизайн улучшился, удобные места здесь, много света и комфортно.

Нравится. Светло, уютно так, современно.

Новый маршрут – это следующий шаг в развитии такого важного направления, как городские линии. Уже через два года новые составы отправятся из столицы в Смолевичи. А к 2020 в планах – освоение участка «Минск – Дзержинск». В перспективе это поможет динамично развивать города-спутники и разгружать столицу.

Открытие нового маршрута – это дополнительный комфорт и для минчан, и для жителей всей Минской области. В перспективе поезда городских линий станут если не заменой, то серьезным дополнением к общественному транспорту. Кстати, планируется ввести и единый проездной.

Михаил Мясникович:

То, что должен быть единый у минчанина билет. Как на городскую электричку, так и на другие виды общественного транспорта. Потому что сегодня это пока еще разделяется: это железнодорожная, республиканская и местная.

Вот это тоже надо сделать. И первая проба эта будет действительно в период проведения чемпионата мира по хоккею для гостей и участников. А в дальнейшем – для всего населения.

Здесь надо вопросы, конечно, финансовые урегулировать, организационно-правовые, диспетчеризацию, но я думаю, что основа уже есть.

Первыми же опробуют действие единого проездного гости чемпионата мира по хоккею. Они же смогут в полной мере оценить уют минского района Чижовка, который 7 ноября во всей красе предстал перед минчанами. Новые здания, спортивные и социальные объекты, маршруты к 7 ноября – добрая традиция. Как и сам праздник, который в Беларуси сохранили.