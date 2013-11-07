7 Ноября в Беларуси: открыта больница, спортивный комплекс, дорога и завод по производству сыра

Новости Беларуси. Подарки к 7 Ноября получили все регионы Беларуси. Детские сады, поликлиники, больницы, дороги, жилые дома. Список внушительный.

В Браславе начинает работу новый завод по производству сыра. На предприятии будут выпускать до 40 видов этого продукта. Современное оборудование позволяет освоить и такие масштабы.

Первая тонна сыров уже поступила в магазины Витебской области.

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Очень важно, что созданы новые рабочие места. Это семьи, качество жизни. И данное предприятие суперсовременное.

В Кричеве отпраздновала новоселье больница сестринского ухода. Раньше пациенты ютились в старом тесном здании.

На новоселье больница получила много подарков, которые помогут создать уютную домашнюю атмосферу.

Надежда Егорова:

Очень хорошо, врачи хорошие, сестры хорошие. А эти девочки, что ухаживают, – это золото, а не девочки.

Накануне в Белыничской районной больнице открыли после ремонта родильное отделение. Для будущих мама и малышей созданы комфортные условия. Все палаты одноместные, в каждой – пеленальные столики, кроватки для новорожденных, душевые кабины. На ремонт и приобретение нового оборудования потратили около 5 млрд рублей.

В Гродно после реконструкции открыли движение по улице Буденного. Новое покрытие, четыре полосы движения, просторные парковки и отличное освещение. Местные жители уже называют обновленную улицу не иначе как проспектом.

В будущем она должна стать частью кольцевой дороги вокруг исторического центра Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Примачек:

Проще стало и утром, и вечером. Намного упростилось движение по городу. По крайней мере, по этой улице.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета:

Все сети были переложены, дорога подготовлена в перспективе для того, чтобы пустить здесь троллейбус, поставлены троллейбусные опоры. Вдоль дороги более 300 выполнено парковочных мест.

В Ивьевском районе в «Дом самостоятельного совместного проживания пожилых людей» заселились первые постояльцы. Теперь у одиноких пенсионеров есть возможность перезимовать в комфортных условиях. Для постояльцев организованы отдельные комнаты, кухня, душ и помещение для отдыха. Помогает жильцам местный социальный работник.

Одновременно жить в таком доме могут 9 человек. Пока там только пять пенсионеров, но уже в ближайшие дни появятся новые постояльцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Носуль, директор Ивьевского территориального центра социального обслуживания населения:

Пока мы его строили, к нам уже приходили, обращались одинокие люди. Поэтому искать нам их не пришлось. Я думаю, в будущем даже будет очередь потому что здесь созданы благоприятные комфортные условия для проживания и проведения досуга.

Накануне в честь праздника получили долгожданный подарок и жители Столинского района. В Ольшанах открылся спортивно-оздоровительный комплекс.

Футбольный, баскетбольный и тренажерные залы простаивать не будут. В планах – проведение различных спортивных соревнований. Здесь же разместится и детская спортивная школа.