В Минске открыт обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала и запущена электричка городских линий «Минск – Руденск»

Новости Беларуси. 7 Ноября – это праздник новостроек и трудовых подарков. Именно в этот день в Беларуси уже добрая традиция – открывать важнейшие для страны социальные объекты. Эта инициатива президента за последние годы прижилась и укрепилась. В «ноябрьском списке-2013» – более полусотни объектов. Это и больницы, и детские сады, и спорткомплексы, а также жилые дома, фермы и новые производства.

Так, 7 ноября в Минске гостеприимно распахнул свои двери обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала. Строгость линий, мягкие кресла, кафе, аптека, сувениры и современные телеэкраны. Все, что нужно, чтобы скоротать время до прибытия поезда.

Минчане:

Дизайн улучшился, удобные места здесь, много света и комфортно.

Нравится. Светло, уютно так, современно.

Еще один подарок к празднику – новый маршрут. Утром 7 ноября в свой первый рейс «Минск – Руденск» отправилась электричка городских линий. Уже через два года новые составы будут курсировать на отрезке «Минск – Смолевичи». А к 2020 году в планах – освоение участка «Минск – Дзержинск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе это поможет динамично развивать города-спутники и разгружать столицу. Открытие нового маршрута – это дополнительный комфорт и для минчан и для жителей всей Минской области.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это действительно такой социальный проект, хотя он и увеличивает доходы Железной дороги. Мне сегодня доложили, что объем перевозок увеличился за 10 месяцев плюс 1,5 млн перевезенных пассажиров городской электричкой. То есть определенные доходы. Но это, конечно, социальное. Социальное – это удобства для наших горожан и гостей.