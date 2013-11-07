Открытие мемориала «Память» – братской могилы по проспекту Дзержинского – прошло в Минске

Новости Беларуси. 7 ноября в Минске прошло открытие мемориала «Память» – братской могилы по проспекту Дзержинского. В 2013 году было решено провести реконструкцию комплекса. В итоге скульптурную композицию и художественное оформление полностью изменили.

История памятного места началась в 1981 году. Здесь увековечены имена 11 солдат, а всего же захоронено 35 бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шаппо, скульптор:

Скорбящей матери, скорбящей жене, скорбящей женщине, которая выплакала свои глаза, вспоминая погибших. Во время работы я вспоминал своих бабушек, которые оказались вдовами войны. Больше не вышли замуж, воспитывали детей и так и остались одни.