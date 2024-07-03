65% белорусов считают День Независимости главным праздником страны – соцопрос

Почти 65 % белорусов считают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков главным праздником страны. Причем, сквозь годы тема бессмертного подвига и интерес к ней не меркнет. Это показал очередной срез общественного мнения, проведенный Институтом социологии Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, согласно опросу, историей самой кровопролитной войны ХХ века интересуются свыше 90 % опрошенных белорусов. Практически каждый второй знает ключевые события военных лет. И это не удивительно, отмечают социологи, ведь личные истории о Великой Отечественной хранят практически в каждой белорусской семье: об участии в боевых действиях своих родственников наслышано более 80 % респондентов.

Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси:

День Независимости, в чем его особенность для Беларуси? Он связан не столько с обретением суверенитета, а как раз таки с датой, которая важна для нас именно в историческом плане и связана с Великой Отечественной войной. Это день освобождения Минска от оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Через призму Великой Отечественной войны, тех событий, которые случились 80 лет назад, мы понимаем, какой ценой обрели Победу, завоевали нашу независимость, суверенитет.