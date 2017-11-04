620 лет в мире и согласии: в Ивье отметили очередную годовщину поселения татар на Беларуси

Новости Беларуси. Делегации из Польши, Турции и Палестины. Город Ивье на день стал центром мусульманства. Там отметили 620 лет поселения татар в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого населённого пункта в нашей стране начинает историю татарская община, когда великий князь Витовт начал расселение татар. Многие столетия народы на западе Беларуси живут в мире и согласии, сохраняя свои традиции.

Адам Криницкий вместе с сыном приехал в Ивье из Лиды. Мужчина считает себя белорусским татарином, причём потомственным. Его предки ещё в XIV веке обосновались здесь.

Адам Криницкий, житель Лиды:

И пятничные намазы регулярно мы проводим общиной. Ну а кроме того такие ежедневные пятикратные молитвы я дома провожу с женой.

Но сегодня Адам Криницкий предпочёл молиться в стенах обновлённой мечети в Ивье. Специально приехал на праздничный намаз.

Посещение мечети для мусульманина целый ритуал, который на каждом шагу сопровождается молитвами. Турист также обязан соблюдать определённые правила. Обязательна закрытая одежда, для женщин – платок на голове. И самое важное – не забыть снять обувь. Ведь храм – это чистое место.

Эта мечеть – историческая ценность. В XIX веке была построена при финансовой поддержке графини Замойской, а в XXI – капитально отремонтирована прихожанами. Столетия толерантные белорусы мирно принимали на своей земле представителей других народов.

Адам Радецкий, имам мечети города Ивье:

В основном, работы проводили наши мусульмане татары, которые умеют делать ремонты, которые, скажем так, строители.

Открытие мечети после капремонта как подарок к круглой дате. В этом году исполняется 620 лет поселению татар на Беларуси. А сам город Ивье неофициально считается татарской столицей страны. Именно здесь живёт самая большая община.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

Наши мусульмане в Беларуси не только ладят с конфессиями, со всеми нациями у себя внутри страны, но и мы в хороших отношениях с мировой общиной мусульманской.

В праздничный день Ивье принимает гостей, а их собралось немало. Приехали мусульмане из разных уголков Беларуси, а также делегации из Польши, Палестины и Турции. В экскурсию по городу белыми гвоздиками вплелось возложение цветов к памятникам погибших воинов, как татар, так и белорусов.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:

В этот непростой период, когда весь мир проходит через кризисы, потрясения и вооружённые конфликты, видеть здесь такое согласие и мир действительно очень радостно и важно. Мы в Турции считаем, что Беларусь является островком стабильности и спокойствия в этом регионе.