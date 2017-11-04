Площадка для изучения правил дорожного движения, видеонаблюдение и интерактивные игры: 144 ясли-сад возобновил работу

Новости Беларуси. Воспитание подрастающего поколения – один из важнейших вопросов, который сегодня стоит перед государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И от того, на каком уровне оно будет проводиться, зависит будущее страны. Немаловажно и то, в каких условиях дети будут развиваться. Так, в преддверии 7 ноября в Беларуси сложилась добрая традиция открывать новые социальные, культурные, спортивные объекты. Отдельное внимание дошкольным учреждениям. Одно из таких открылось в Минске.

Здесь после масштабного ремонта своих первых воспитанников принял 144 ясли-сад. В здании полностью заменили систему отопления, установили новую сантехнику, завезли современную мебель.

Его ждали и вот сегодня – открытие. Практически годсотрудникии воспитанники ясли-сада на переулке Козлова мечтали об этом. К слову, зданию полвека и в прошлом году – проблемы с фасадом. Капитальный ремонт. Теперь здесь всё новое, от системы отопления до современного игровых комплексов.

Ирина Жмачинская, заместитель начальника управления образования администрации Партизанского района Минска:

Капитальный ремонт с модернизацией здания этого дошкольного учреждения начался год назад. Полностью отремонтирована кровля, полностью благоустроена территория, заменены инженерные коммуникации. На пищеблоке установлено современнее технологическое оборудование, преимущественно белорусского производства. Мы получили замечательное дошкольное учреждение – современное.

Ясли-сад на 6 групп. Посещать его будут 120 ребятишек. На всех окнах – специальные блокираторы, которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно. А во дворе теперь есть видеонаблюдение.

Татьяна Левданская, заведующий ГУО «Ясли-сад № 144 Минска»:

Мы так долго шли к этому событию. Это такая для нас радость. В таких условиях намного приятнее, радостнее работать и воспитывать наше драгоценное подрастающее поколение.

Игры на улице станут еще более увлекательными. Здесь появилась площадка для изучения правил дорожного движения и новые аттракционы, которые отвечают всем стандартам качества и безопасности.

Алеся Беликова, СТВ:

Власти города продолжают уделять внимание модернизации и улучшению дошкольных учреждений образования. Ясли-сад № 144 – отличный тому пример. Сегодня в этом здании в 1061 года постройки есть всё для интересного и комфортного досуга малышей.