В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад

Новости Беларуси. 144 ясли-сад после масштабного ремонта открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня юные воспитанники проводят здесь первый день. Довольно старое здание по улице Козлова претерпело капитальные изменения. Утеплен фасад, заменена система отопления, установили также новую сантехнику.

Тепло и уютно в игровых и спальнях. В распоряжении юных непосед – всё, что необходимо для развития и отдыха. Особое внимание – кухне. Новое оборудование поможет сделать рацион воспитанников вкусным и полезным.

Ирина Жмачинская, заместитель начальника управления образования администрации Партизанского района Минска:

Капитальный ремонт с модернизацией здания этого дошкольного учреждения начался год назад. Полностью отремонтирована кровля, полностью благоустроена территория, заменены инженерные коммуникации. Мы получили замечательное дошкольное учреждение современное.