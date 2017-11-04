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В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад

04 ноября 2017 14:31
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Новости Беларуси. 144 ясли-сад после масштабного ремонта открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -1

Сегодня юные воспитанники проводят здесь первый день. Довольно старое здание по улице Козлова претерпело капитальные изменения. Утеплен фасад, заменена система отопления, установили также новую сантехнику.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -3

Тепло и уютно в игровых и спальнях. В распоряжении юных непосед – всё, что необходимо для развития и отдыха. Особое внимание – кухне. Новое оборудование поможет сделать рацион воспитанников вкусным и полезным.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -5

Ирина Жмачинская, заместитель начальника управления образования администрации Партизанского района Минска:
Капитальный ремонт с модернизацией здания этого дошкольного учреждения начался год назад. Полностью отремонтирована кровля, полностью благоустроена территория, заменены инженерные коммуникации. Мы получили замечательное дошкольное учреждение современное.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -7

Ясли-сад рассчитан на 6 групп. Посещать его будут 120 ребятишек. Малыши будут окружены вниманием опытных воспитателей и педагогов и проводить время в безопасности. Во дворе установлена система видеонаблюдения.

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -9

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -11

В Минске после масштабного ремонта открылся 144-й ясли-сад -13

# общество # Детские сады в Минске # Фотофакт # Ирина Жмачинская

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