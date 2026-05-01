61-й истребительной авиабазе – 75 лет. Вот как выглядит боевая часть, когда она встречает гостей
То, что обычно остается закрытым от посторонних глаз, сегодня стало доступным для всех желающих. 61-й истребительной авиабазе – 75 лет. А юбилей – отличный повод открыть двери, да еще и со зрелищным показом работы современной техники и возможностью прикоснуться и примерить на себя эту уникальную профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости увидели не только авиацию, но и образцы вооружения, работу связистов и разведчиков. Не обошлось без очередей за солдатской кашей и возможностью посидеть в кабине настоящего истребителя.
61-я истребительная авиационная база в Барановичах распахнула двери для тысяч гостей. 75 лет назад, 1 мая 1951 года, полку было вручено боевое знамя. Эта дата и стала днем рождения части.
Диана Головач, корреспондент:
У жителей и гостей города Барановичи появилась уникальная возможность посетить авиабазу. Так как это режимный объект, от посторонних глаз он обычно закрыт. А сегодня здесь можно увидеть технику, которая находится на вооружении белорусские авиации. В том числе самые новые Су-30СМ и Су-30СМ2.
Истребители можно было не только рассмотреть, но и заглянуть в кабину, посидеть за штурвалом, примерить экипировку. Желающих оказалось столько, что к каждой машине выстроились очереди. Отдельный пункт программы – полевая кухня. Солдатская каша и горячий чай пришлись всем по вкусу. К 75-летию военные на время сознательно сняли гриф секретности и превратили аэродром в открытую площадку.
Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы.
Сегодня база остается крупнейшим и единственным в Беларуси соединением, на вооружении которого стоят истребители. В суверенной Беларуси на модернизированных МиГ-29 летчики базы установили 15 мировых авиационных рекордов.
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