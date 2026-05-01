61-й истребительной авиабазе – 75 лет. Вот как выглядит боевая часть, когда она встречает гостей

То, что обычно остается закрытым от посторонних глаз, сегодня стало доступным для всех желающих. 61-й истребительной авиабазе – 75 лет. А юбилей – отличный повод открыть двери, да еще и со зрелищным показом работы современной техники и возможностью прикоснуться и примерить на себя эту уникальную профессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости увидели не только авиацию, но и образцы вооружения, работу связистов и разведчиков. Не обошлось без очередей за солдатской кашей и возможностью посидеть в кабине настоящего истребителя.